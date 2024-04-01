Нетаньяху провели операцию по удалению грыжи

Операция по удалению грыжи израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху прошла успешно, сообщает Walla со ссылкой на заявление его канцелярии.

Процедуру провели под полным наркозом в больнице Хадасса в Иерусалиме. Премьер-министр пришел в себя после анестезии, он находится в хорошей форме и начинает восстанавливаться, уточнили в канцелярии.

Грыжу обнаружили 30 марта, во время планового осмотра. На время операции премьера заменил министр юстиции Ярив Левин.

В июле 2023 года Левин уже заменял Нетаньяху, тогда его госпитализировали из-за обезвоживания и провели операцию по установке кардиостимулятора.

Walla сообщила, что премьер потерял сознание у себя дома и ударился головой. Сам политик рассказал, что этим событиям предшествовала его прогулка с женой на Галилейском море «на солнце, без шляпы, без воды».

Нетаньяху 74 года. Он в третий раз возглавил правительство Израиля в конце декабря 2022 года.