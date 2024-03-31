Нетаньяху временно сложит обязанности из-за операции
Обязанности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху будет временно исполнять министр юстиции Ярив Левин, сообщили в канцелярии главы правительства.
Там отметили, что после планового медицинского осмотра у Нетаньяху была обнаружена грыжа, в связи с чем в воскресенье, 31 марта, ему проведут операцию по ее удалению под полным наркозом.
В июле 2023 года Левин заменял Нетаньяху на посту премьера. Тогда его госпитализировали из-за обезвоживания и провели операцию по установке кардиостимулятора.
Издание Walla со ссылкой на источники тогда писало, что премьер потерял сознание у себя дома и ударился головой. Его обследовали в больнице Шиба в пригороде Тель-Авива. По данным Ynet, политик вышел из машины самостоятельно. Сам Нетаньяху говорил, что этим событиям предшествовала его прогулка с женой на Галилейском море «на солнце, без шляпы, без воды», а установка кардиостимулятора потребовалась из-за звукового сигнала устройства для мониторинга сердечного ритма. Сотрудники Шибы утверждали, что сердце политика находится «в отличном состоянии».
В октябре 2022 года Нетаньяху стало плохо во время молитвы в синагоге. Его госпитализировали, обследовали и выписали на следующий день. В офисе премьера Израиля сообщали, что политик сразу вернулся «к полной активности» и вышел на утреннюю пробежку.
Нетаньяху 74 года. В конце декабря 2022-го он возглавил правительство Израиля в третий раз.
Под Киевом установили 10 тыс. «зубов дракона». Фото из космоса
Дипломаты из США и ЕС приняли участие в памятной акции у «Крокуса»
Песков ответил на слова Зеленского о переговорах
Большинство банков Армении перестали работать с картами «Мир»
В здании Бауманки загорелась кровля. Видео
Что происходит в приграничном городах и селах Белгородской области. Репортаж
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в апреле 2024 года