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Нетаньяху временно сложит обязанности из-за операции

Министр юстиции Израиля заменит Нетаньяху на время операции по удалению грыжи
У Биньямина Нетаньяху обнаружили грыжу, ему проведут операцию по ее удалению, сообщили в канцелярии премьера. Временно исполнять обязанности главы правительства будет министр юстиции Ярив Левин
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Илья Ефимович / dpa / Global Look Press)

Обязанности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху будет временно исполнять министр юстиции Ярив Левин, сообщили в канцелярии главы правительства.

Там отметили, что после планового медицинского осмотра у Нетаньяху была обнаружена грыжа, в связи с чем в воскресенье, 31 марта, ему проведут операцию по ее удалению под полным наркозом.

В июле 2023 года Левин заменял Нетаньяху на посту премьера. Тогда его госпитализировали из-за обезвоживания и провели операцию по установке кардиостимулятора.

Издание Walla со ссылкой на источники тогда писало, что премьер потерял сознание у себя дома и ударился головой. Его обследовали в больнице Шиба в пригороде Тель-Авива. По данным Ynet, политик вышел из машины самостоятельно. Сам Нетаньяху говорил, что этим событиям предшествовала его прогулка с женой на Галилейском море «на солнце, без шляпы, без воды», а установка кардиостимулятора потребовалась из-за звукового сигнала устройства для мониторинга сердечного ритма. Сотрудники Шибы утверждали, что сердце политика находится «в отличном состоянии».

Премьера Израиля Нетаньяху госпитализировали
Политика
Биньямин Нетаньяху

В октябре 2022 года Нетаньяху стало плохо во время молитвы в синагоге. Его госпитализировали, обследовали и выписали на следующий день. В офисе премьера Израиля сообщали, что политик сразу вернулся «к полной активности» и вышел на утреннюю пробежку.

Нетаньяху 74 года. В конце декабря 2022-го он возглавил правительство Израиля в третий раз.

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Израиль Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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