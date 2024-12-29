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Политика ,  
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Москва призвала Пакистан и Афганистан к конструктивному диалогу

Захарова: Москва призывает Пакистан и Афганистан к конструктивному диалогу

Россия обеспокоена напряженностью на пакистано-афганской границе и призывает стороны к конструктивному диалогу, заявила представитель МИД Мария Захарова.

«В Москве обеспокоены эскалацией напряженности на пакистано-афганской границе, где в результате перестрелок гибнут не только военнослужащие, но и гражданские лица. Призываем стороны к сдержанности и конструктивному диалогу, нацеленному на мирное разрешение всех разногласий», — сказала дипломат.

На границе Афганистана и Пакистана вспыхнули бои
Политика
Фото:Marco Di Lauro / Getty Images

На границе Афганистана и Пакистана с вечера пятницы, 27 декабря, идут бои между сторонниками талибов и пакистанскими военными. Афганские военные атаковали ряд районов Пакистана в ответ на авиаудар, в результате которого, по данным Кабула, погибли 46 человек. Исламабад называл целью места укрытий боевиков.

Афганские власти перестали признавать границу между двумя странами после распада Британской Индии в 1947 году и образования Пакистана. Эту позицию поддерживает «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России), контролирующий Афганистан с 2021 года. Как писала Al Jazeera, после прихода «Талибана» к власти случаи нападения пакистанских талибов на пакистанские силы безопасности на границе участились.

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Мария Захарова эскалация МИД Пакистан Афганистан
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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