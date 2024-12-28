 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

На границе Афганистана и Пакистана вспыхнули бои

Афганские военные атаковали ряд районов Пакистана в ответ на авиаудар, в котором, по данным Кабула, погибли 46 человек. Исламбад называл целью места укрытий боевиков. На границе двух стран с вечера пятницы идут бои
Фото: Marco Di Lauro / Getty Images
Фото: Marco Di Lauro / Getty Images

Афганские военные атаковали «центры и укрытия враждебных сил и их сторонников» в ответ на авиаудары по территории страны, сообщило в X Минобороны Афганистана.

В заявлении ведомства говорится, что удары были нанесены нескольким местам за пределами «воображаемой линии» — это выражение власти Афганистана используют для обозначения границы с Пакистаном.

Граница между двумя странами протяженностью более 2600 км установлена на основе линии Дюранда 1893 года, она возникла в результате соглашения о делимитации между Эмиратом Афганистан и Британской Индией. Афганские власти перестали признавать ее после распада Британской Индии в 1947 году и образования Пакистана. Эту позицию поддерживает «Талибан (движение признано террористическим и запрещено в России), контролирующий Афганистан с 2021 года.

Иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники пишет, что в приграничных районах афганских провинций Хост и Пактия с вечера пятницы, 27 декабря, идут бои между сторонниками талибов и пакистанскими военными.

В Афганистане при взрыве погиб министр из правительства талибов
Политика
Халил ур-Рахман Хаккани

Пакистан в начале недели нанес авиаудары по приграничной восточной провинции Пактика в Афганистане, назвав целью места укрытий пакистанских талибов (членов радикальной группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан» или ТТП, запрещенной в России). По данным Исламбада, в результате был разрушен учебный центр и убиты несколько боевиков.

В Кабуле заявили, что при атаке погибли 46 человок, большинство — женщины и дети. Минобороны Афганистана пообещало ответ.

После прихода «Талибана» к власти в Афганистане участились случаи нападения боевиков «Техрик-и-Талибан Пакистан» на пакистанские силы безопасности на границе, особенно в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, отмечает Al Jazeera. Афганские талибы и ТТП годами поддерживали «симбиотические отношения», и Кабул вряд ли будет принимать какие-либо меры против членов ТТП по требованию Исламбада, поскольку это может привести к активизации в регионе других, более радикальных группировок, таких как «Исламское государство в Афганистане» (также известное как «Вилаят Хорасан» или ИГИЛ-Х, запрещено в России).

Читайте РБК в Telegram.

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Афганистан Пакистан талибы Талибан авиаудар бои
Материалы по теме
В Пакистане минимум 22 человека погибли после падения автобуса в реку
Общество
В пакистанском Лахоре закрыли школы из-за загрязнения воздуха
Общество
Талибы запретили афганским женщинам учиться на врачей и медсестер
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
РЖД сократили инвестпрограмму на 2025 год на 30%Бизнес, 15:09
Бистро La Raquette и «СберПервый» запустили совместный катокСтиль, 15:08
Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков обновила исторический рекордИнвестиции, 15:08
От музеев до клиник: что сдерживает развитие технологий в бизнесеТренды, 15:05
В России закончился осенний призыв в армиюПолитика, 15:02
В Приднестровье предупредили о возможном отключении газа с 28 декабряПолитика, 15:02
В Москве спустя полвека предъявили обвинение в убийстве за проигрывательОбщество, 14:59
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как эволюционировал рынок снеков ИндииОтрасли, 14:58
На границе Афганистана и Пакистана вспыхнули боиПолитика, 14:48
Умер трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака»Спорт, 14:47
Мостуризм — о трендах туризма, технологиях и опыте столицыТренды, 14:45
Топливо в убыток: как стать крупным игроком на рынке нефтепродуктовРБК и Альфа-Лизинг, 14:45
Участник «Времени героев» Шляпников стал замглавы Калужской областиПолитика, 14:37
Почему Индия планирует отказаться от нефти уже через 15 летОтрасли, 14:37