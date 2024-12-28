На границе Афганистана и Пакистана вспыхнули бои
Афганские военные атаковали «центры и укрытия враждебных сил и их сторонников» в ответ на авиаудары по территории страны, сообщило в X Минобороны Афганистана.
В заявлении ведомства говорится, что удары были нанесены нескольким местам за пределами «воображаемой линии» — это выражение власти Афганистана используют для обозначения границы с Пакистаном.
Граница между двумя странами протяженностью более 2600 км установлена на основе линии Дюранда 1893 года, она возникла в результате соглашения о делимитации между Эмиратом Афганистан и Британской Индией. Афганские власти перестали признавать ее после распада Британской Индии в 1947 году и образования Пакистана. Эту позицию поддерживает «Талибан (движение признано террористическим и запрещено в России), контролирующий Афганистан с 2021 года.
Иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники пишет, что в приграничных районах афганских провинций Хост и Пактия с вечера пятницы, 27 декабря, идут бои между сторонниками талибов и пакистанскими военными.
Пакистан в начале недели нанес авиаудары по приграничной восточной провинции Пактика в Афганистане, назвав целью места укрытий пакистанских талибов (членов радикальной группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан» или ТТП, запрещенной в России). По данным Исламбада, в результате был разрушен учебный центр и убиты несколько боевиков.
В Кабуле заявили, что при атаке погибли 46 человок, большинство — женщины и дети. Минобороны Афганистана пообещало ответ.
После прихода «Талибана» к власти в Афганистане участились случаи нападения боевиков «Техрик-и-Талибан Пакистан» на пакистанские силы безопасности на границе, особенно в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, отмечает Al Jazeera. Афганские талибы и ТТП годами поддерживали «симбиотические отношения», и Кабул вряд ли будет принимать какие-либо меры против членов ТТП по требованию Исламбада, поскольку это может привести к активизации в регионе других, более радикальных группировок, таких как «Исламское государство в Афганистане» (также известное как «Вилаят Хорасан» или ИГИЛ-Х, запрещено в России).
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