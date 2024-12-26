Путин исключил продление контракта по газу через Украину до конца года

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К началу 2025 года заключить новый контракт на поставку российского газа через Украину в Европу невозможно, заявил президент России Владимир Путин.

«Сейчас мы с вами говорим, я говорю — контракта нет. И за три-четыре дня заключить его невозможно, его не будет», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Контракт на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря. Он был заключен в конце 2019 года. После подрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом для поставок российского газа в Центральную Европу.

В Киеве неоднократно отказывались продлевать контракт на транзит газа из России. Ранее, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не позволит Москве «зарабатывать дополнительные миллиарды» на газе. Об этом в начале октября также заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

При этом власти допускали, что Украина может транспортировать в Европу газ из других стран, например из Азербайджана и Казахстана, если будут «соответствующая логистика, запрос и контрактность».

По словам Путина, в настоящее время на Украине рассматривают вариант, при котором другая компания вместо НАК «Нафтогаз Украины» заключила бы с Россией контракт на транзит, который будет идти до границы под управлением «Газпрома», а по территории Украины — под контролем другой компании.