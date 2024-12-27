Турция направила в Баку группу для расследования крушения самолета AZAL
Турция отправила в Баку следственную группу для расследования причин крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане, сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на заявление министра транспорта и инфраструктуры Абдулкадира Уралоглу.
В азербайджанскую столицу вылетела команда из восьми человек. Экспертную группу направили по запросу Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана.
По словам Уралоглу, специалисты будут работать в координации с азербайджанскими властями для всестороннего изучения происшествия и подготовки отчета. Анкара пообещала поддерживать Баку «в любых обстоятельствах».
Самолет, летевший из Баку в Грозный, разбился в Актау 25 декабря. На борту находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа. 38 человек погибли, 29 выжили. Среди пассажиров были 16 россиян, из них семь погибли. Девятерых выживших, в том числе одного ребенка, доставили на лечение в Москву.
Авиакомпании Azerbaijan Airlines заявили, что падение воздушного судна Embraer 190, по предварительным данным, произошло вследствие «физического и технического внешнего вмешательства». Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что азербайджанский борт не смог сесть в Грозном из-за тумана и плана «Ковер», который вводился из-за «террористических атак Украины», а пилотам предлагали другие города для посадки, но они приняли решение лететь в Актау. В Кремле призвали дождаться результатов расследования.
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