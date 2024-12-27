Кирби подтвердил предложение США помочь в расследовании крушения в Актау
Белый дом подтвердил, что США предложили Азербайджану и Казахстану помощь в расследовании обстоятельств крушения пассажирского самолета Azerbaijan Airlines вблизи казахстанского города Актау.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.
Ранее Белый дом выразил соболезнования семьям погибших и заявил о готовности оказать необходимую помощь властям Казахстана и Азербайджана.
Кирби заявил, что США видят «первичные признаки» того, что самолет Azerbaijan Airlines (AZAL), разбившийся 25 декабря в Казахстане, мог быть сбит российской системой ПВО.
В этот же день министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев со ссылкой на предварительные итоги расследования заявил, что лайнер подвергся внешнему воздействию. О «физическом и техническом внешнем вмешательстве» в пятницу сказали и в самой авиакомпании.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров также 27 декабря сообщил, что самолет не смог сесть в Грозном из-за тумана и плана «Ковер», который ввели из-за «террористических атак Украины».
Изначально в Росавиации и Azerbaijan Airlines связали авиакатастрофу со столкновением с птицами и призывали дождаться результатов расследования. Выжившие пассажиры рассказывали о взрыве во время полета.
Самолет, летевший из Баку в Грозный, разбился в Актау днем 25 декабря. На борту находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа. 38 человек погибли, 29 выжили. Среди пассажиров были 16 россиян, из них семь погибли. Девятерых выживших, в том числе одного ребенка, доставили на лечение в Москву.
Читайте РБК в Telegram.
Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео
Глава МЧС оценил угрозу стихийных бедствий в 2025 году
ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю
Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году
Первый взнос по ипотеке на однушку в мегаполисах достиг почти 80%
Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика
В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам
Трамп пообещал сделать все возможное, чтобы криптоиндустрию возглавили США
Какой алкоголь пили в России в 2024 году. Инфографика
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов