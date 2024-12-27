Кирби подтвердил предложение США помочь в расследовании крушения в Актау

Место крушения пассажирского самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» недалеко от города Актау, Казахстан, 25 декабря 2024 года (Фото: МЧС Казахстана / Global Look Press)

Белый дом подтвердил, что США предложили Азербайджану и Казахстану помощь в расследовании обстоятельств крушения пассажирского самолета Azerbaijan Airlines вблизи казахстанского города Актау.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Ранее Белый дом выразил соболезнования семьям погибших и заявил о готовности оказать необходимую помощь властям Казахстана и Азербайджана.

Кирби заявил, что США видят «первичные признаки» того, что самолет Azerbaijan Airlines (AZAL), разбившийся 25 декабря в Казахстане, мог быть сбит российской системой ПВО.

В этот же день министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев со ссылкой на предварительные итоги расследования заявил, что лайнер подвергся внешнему воздействию. О «физическом и техническом внешнем вмешательстве» в пятницу сказали и в самой авиакомпании.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров также 27 декабря сообщил, что самолет не смог сесть в Грозном из-за тумана и плана «Ковер», который ввели из-за «террористических атак Украины».

Изначально в Росавиации и Azerbaijan Airlines связали авиакатастрофу со столкновением с птицами и призывали дождаться результатов расследования. Выжившие пассажиры рассказывали о взрыве во время полета.

Самолет, летевший из Баку в Грозный, разбился в Актау днем 25 декабря. На борту находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа. 38 человек погибли, 29 выжили. Среди пассажиров были 16 россиян, из них семь погибли. Девятерых выживших, в том числе одного ребенка, доставили на лечение в Москву.