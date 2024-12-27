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Военная операция на Украине ,  
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Фицо заявил, что не обязан только помогать Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не является слугой президента Украины Владимира Зеленского, который должен безвозмездно помогать Киеву. Об этом, как передает «РИА Новости», Фицо сказал в своем видеообращении, опубликованном в Facebook (деятельность владельца соцсети Meta признана в России экстремисткой и запрещена).

Так Фицо прокомментировал заявление Зеленского о заинтересованности словацкого премьера в российских энергоресурсах и продвижении отказа Европы от американского газа. Украинский лидер отметил, что Фицо «борется за деньги» и преследует личные интересы с помощью теневых соглашений с президентом России Владимиром Путиным.

Словацкий премьер ответил, что Зеленский находится под давлением. «Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязать только помогать вам и ничего от вас не ожидать», — сказал Фицо.

Фицо добавил, что стал жертвой нападок украинского президента после их переговоров в рамках саммита ЕС в Брюсселе в начале декабря.

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Роберт Фицо и Владимир Путин

31 декабря заканчивается срок действия соглашения России и Украины о транзите через последнюю российского газа в Европу. В Киеве заявили, что транзит прекратится в 7:00 1 января. Зеленский исключил продление соглашения. Путин также говорил, что контракт на поставки газа через Украину в Европу на 2025 год заключить за оставшиеся дни не получится.

На фоне приближения завершения срока действия договора 22 декабря Фицо встретился с Путиным в Москве. Словацкий премьер отметил, что высокопоставленные чиновники ЕС были проинформированы о визите. В ходе встречи Путин и Фицо обсудили ситуацию с поставками газа, обменялись мнениями о конфликте на Украине и о возможности скорейшего мирного урегулирования.

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Роберт Фицо Военная операция на Украине Владимир Зеленский
Роберт Фицо фото

Роберт Фицо

политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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