Фицо заявил, что не обязан только помогать Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не является слугой президента Украины Владимира Зеленского, который должен безвозмездно помогать Киеву. Об этом, как передает «РИА Новости», Фицо сказал в своем видеообращении, опубликованном в Facebook (деятельность владельца соцсети Meta признана в России экстремисткой и запрещена).
Так Фицо прокомментировал заявление Зеленского о заинтересованности словацкого премьера в российских энергоресурсах и продвижении отказа Европы от американского газа. Украинский лидер отметил, что Фицо «борется за деньги» и преследует личные интересы с помощью теневых соглашений с президентом России Владимиром Путиным.
Словацкий премьер ответил, что Зеленский находится под давлением. «Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязать только помогать вам и ничего от вас не ожидать», — сказал Фицо.
Фицо добавил, что стал жертвой нападок украинского президента после их переговоров в рамках саммита ЕС в Брюсселе в начале декабря.
31 декабря заканчивается срок действия соглашения России и Украины о транзите через последнюю российского газа в Европу. В Киеве заявили, что транзит прекратится в 7:00 1 января. Зеленский исключил продление соглашения. Путин также говорил, что контракт на поставки газа через Украину в Европу на 2025 год заключить за оставшиеся дни не получится.
На фоне приближения завершения срока действия договора 22 декабря Фицо встретился с Путиным в Москве. Словацкий премьер отметил, что высокопоставленные чиновники ЕС были проинформированы о визите. В ходе встречи Путин и Фицо обсудили ситуацию с поставками газа, обменялись мнениями о конфликте на Украине и о возможности скорейшего мирного урегулирования.
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