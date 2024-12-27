Оперштаб назвал фейком заявления мэра Анапы о пользе мазута

Фото: Сергей Пивоваров / Reuters

Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что мэр Анапы Василий Швец назвал мазут полезным для здоровья человека, сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

Ранее некоторые СМИ и анонимные телеграм-каналы приводили цитаты Швеца с подобными заявлениями.

«Таких заявлений глава Анапы Василий Швец, естественно, не делал», — говорится в публикации.

Оперштаб также подчеркнул, что с первого дня, когда в море рядом с Краснодаром и на пляжах этого края обнаружили следы мазута, власти региона пытаются их удалить к началу курортного сезона. Пресс-служба уточнила, что природу очищают тысячи человек и сотни единиц техники.

Оперштаб напомнил, что мазут вреден для здоровья и привел инструкцию по самозащите во время его уборки:

нужно использовать средства индивидуальной защиты;

фильтр необходимо менять каждые четыре часа;

после работы всю одежду нужно собрать в герметичную тару и утилизировать.

Ранее издание «Капитал страны» привело слова из интервью Швеца. Судя по этой информации, он якобы считает, что мазут «может стимулировать иммунную систему».

Разлив нефтепродуктов произошел в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря. Они перевозили 9,2 тыс. т мазута, в Черное море попало около 4 тыс. т, оценили в Минприроды. Как отмечали в Минтрансе, танкеры нарушили сезонные ограничения на плавание в акватории Керченского пролива. В ходе проверки у нескольких судов ЗАО «Волгатранснефть» не оказалось лицензии на перевозку опасных грузов. 24 декабря в ведомстве отчитались об очистке более 24,3 тыс. кв. м от мазута, сборе порядка 14,5 т нефтесодержащих отходов и установке 200 м боновых ограждений.

Власти Керчи и Краснодарского края ввели режим ЧС на местном уровне. 26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в его регионе и Краснодарском крае введут режим ЧС федерального масштаба. За федеральной помощью в ликвидации разлива мазута к главе МЧС Александру Куренкову обратились власти Кубани, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

При этом глава МЧС Александр Куренков заявил журналистам, что курортный сезон в Краснодарском крае не находится под вопросом из-за разлива мазута. По его словам, там нет «сплошного загрязнения». «Мы справимся в ближайшее время», — заверил он.