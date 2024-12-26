В Краснодарский край привезли установку для откачки мазута
Специальную установку для откачки нефтепродуктов из затонувших кораблей привезли в Краснодарский край, сообщает оперативный штаб края.
«С ней прибыли эксперты Морспасслужбы Балтийского филиала», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в настоящий момент идет разгрузка четырех контейнеров с оборудованием, которое подготовят для испытания на берегу.
В середине декабря в Керченском проливе затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые в общей сложности перевозили 9,2 тыс. т мазута. Нефтепродукты попали в море и на побережье нескольких регионов.
Вскоре власти Керчи и Краснодарского края ввели режим ЧС на региональном уровне. В пятницу, 26 декабря, правительственная комиссия под руководством главы МЧС установила режим ЧС федерального уровня.
В МЧС сообщили, что на 26 декабря от нефтяной пленки очищено около 29,5 тыс. кв. м берега. Основной задачей в ведомстве назвали вывоз смешанного грунта с прибрежной зоны и его утилизацию.
Читайте РБК в Telegram.
Роскомнадзор ответил на вопрос о планах ввода штрафов за VPN
В СПЧ призвали проверить муфтия Москвы за слова о многоженстве
Российский дилер выставил на продажу редкий внедорожник Mercedes
Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика
Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки
Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран
В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам
В Москве с начала года выросли цены на новостройки всех классов
Какие вина рекомендуют пить сомелье в холодное время года
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов