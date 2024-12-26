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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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В Краснодарский край привезли установку для откачки мазута

Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе
Фото: Сергей Пивоваров / Reuters
Фото: Сергей Пивоваров / Reuters

Специальную установку для откачки нефтепродуктов из затонувших кораблей привезли в Краснодарский край, сообщает оперативный штаб края.

«С ней прибыли эксперты Морспасслужбы Балтийского филиала», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящий момент идет разгрузка четырех контейнеров с оборудованием, которое подготовят для испытания на берегу.

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Фото:Сергей Пивоваров / Reuters

В середине декабря в Керченском проливе затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые в общей сложности перевозили 9,2 тыс. т мазута. Нефтепродукты попали в море и на побережье нескольких регионов.

Вскоре власти Керчи и Краснодарского края ввели режим ЧС на региональном уровне. В пятницу, 26 декабря, правительственная комиссия под руководством главы МЧС установила режим ЧС федерального уровня.

В МЧС сообщили, что на 26 декабря от нефтяной пленки очищено около 29,5 тыс. кв. м берега. Основной задачей в ведомстве назвали вывоз смешанного грунта с прибрежной зоны и его утилизацию.

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Краснодарский край Черное море Азовское море
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