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Один человек погиб в ДТП с автобусом в Краснодарском крае

МВД: один человек погиб в ДТП с автобусом в Краснодарском крае
Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В ДТП под Новороссийском один человек погиб и несколько пострадали, в том числе пятилетний ребенок, сообщила пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла утром 27 декабря на автодороге Краснодар — Верхнебаканский. 55-летний водитель Volkswagen Sharan выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом маршрутом Новороссийск — Крымск.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля скончался на месте, а его пассажиров доставили в больницу. Автобус съехал с проезжей части в кювет, он не перевозил пассажиров.

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Два дня назад, 25 декабря, три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Подмосковье. ДТП произошло на третьем километре автодороги ММК — Никольское — Горки из-за того, что легковушка выехала на встречную полосу. Ее водитель и два пассажира скончались на месте, еще одного человека с ранениями госпитализировали. Пострадавших в автобусе не было.

На следующий день президент Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД). В частности, ужесточается наказание за выезд на встречную полосу — с 5 тыс. до 7,5 тыс. руб. Поправки вступят в силу с 1 января 2025 года.

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МВД ДТП с автобусом Краснодарский край погибший пострадавшие
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