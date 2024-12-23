СК назвал причину ДТП с пожарной машиной и 15 пострадавшими в Москве
Массовое ДТП с участием пожарной машины, нескольких легковушек и автобуса в Москве произошло из-за того, что водитель последнего не уступил дорогу спасателям. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в телеграм-канале.
«По предварительным данным, водитель автобуса не уступил дорогу машине МЧС, проезжающей перекресток на красный свет с включенными спецсигналами», — сказано в сообщении.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту аварии.
Авария произошла накануне вечером на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара на юге Москвы. Пострадали 15 человек, в том числе ребенок, также повреждения получили легковые автомобили, находившиеся рядом с местом столкновения. Большинство пострадавших госпитализировали. По данным агентства «Москва», водителя автобуса в тяжелом состоянии доставили в НИИ им. Склифосовского, пострадали в том числе двое пожарных.
Изначально в МВД сообщили, что водитель пожарного «КамАЗа» проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего машина столкнулась с автобусом и тремя легковушками, ожидавшими зеленого сигнала.
На кадрах, которые показал РЕН ТВ, видно, что и пожарный автомобиль, и автобус, ехали на большой скорости в момент столкновения.
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