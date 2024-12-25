 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Три человека погибли из-за выезда легковушки на «встречку» в Подмосковье

Три человека погибли в Подмосковье при столкновении легковушки и автобуса

Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Подмосковье, сообщила пресс-служба ГУ МВД региона в своем телеграм-канале.

ДТП произошло на третьем километре автодороги «ММК-Никольское-Горки» из-за того, что легковушка ВАЗ выехала на встречную полосу. Ее водитель, мужчина 1990 года рождения, и два пассажира скончались на месте, еще одно человека с ранениями госпитализировали.

Пострадавших в автобусе нет.

СК назвал причину ДТП с пожарной машиной и 15 пострадавшими в Москве
Общество

В декабре Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтении поправки о повышении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД). Среди них и ответственность за выезд на встречную полосу. В 2025 году этот штраф увеличится с ₽5 тыс. до ₽7,5 тыс. (ст. 12.15 Кодекса об административных правонарушениях). Помимо увеличения штрафов устанавливается, что скидка на их оплату снизится вдвое и составит 25%. Ею можно будет воспользоваться в течение 30 дней со дня вынесения постановления.

Читайте РБК в Telegram.

Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы

Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Подмосковье ДТП ДТП с автобусом
Материалы по теме
СК назвал причину ДТП с пожарной машиной и 15 пострадавшими в Москве
Общество
В больницу после массового ДТП в Москве попали 14 человек
Общество
В Москве 10 человек пострадали в ДТП с КАМАЗом, автобусом и легковушками
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 104,23 (-1,02) Инвестиции, 24 дек, 18:10 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 99,87 (-1,74) Инвестиции, 24 дек, 18:10
«Ъ» узнал о новом обвинении против замглавы «Роскосмоса» из-за взятокОбщество, 01:15
Три человека погибли из-за выезда легковушки на «встречку» в ПодмосковьеОбщество, 00:55
Семь причин ездить на Lada AuraРБК и Автоваз, 00:37
Fox News узнал, что США чуть не сбили свой второй самолет в Красном мореПолитика, 00:37
ЦБ разработает новую платформу по контролю за переводами россиянФинансы, 00:00
В Иране решили разблокировать WhatsApp и Google PlayТехнологии и медиа, 24 дек, 23:57
Путин обсудил с президентом Таджикистана итоги сотрудничества за 2024 годПолитика, 24 дек, 23:47
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Кулеба допустил нападение Украины на Россию, если Киев не возьмут в НАТОПолитика, 24 дек, 23:27
Билла Клинтона выписали из больницы после гриппаПолитика, 24 дек, 23:19
Минобороны Украины попросило отсрочку на разработку условий демобилизацииПолитика, 24 дек, 22:44
«Работа» vs «семья и отдых»: опыт основателя гастропроекта DVK farmРБК и Wey, 24 дек, 22:31
Актера Евгения Косырева госпитализировали из театра ВахтанговаОбщество, 24 дек, 22:22
Несколько российских банков понизили ставки по вкладам после заседания ЦБФинансы, 24 дек, 22:09
Путину показали макет филиала Эрмитажа, посвященного Ледовому побоищуОбщество, 24 дек, 22:05