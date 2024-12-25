Три человека погибли из-за выезда легковушки на «встречку» в Подмосковье

Три человека погибли в Подмосковье при столкновении легковушки и автобуса

Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Подмосковье, сообщила пресс-служба ГУ МВД региона в своем телеграм-канале.

ДТП произошло на третьем километре автодороги «ММК-Никольское-Горки» из-за того, что легковушка ВАЗ выехала на встречную полосу. Ее водитель, мужчина 1990 года рождения, и два пассажира скончались на месте, еще одно человека с ранениями госпитализировали.

Пострадавших в автобусе нет.

В декабре Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтении поправки о повышении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД). Среди них и ответственность за выезд на встречную полосу. В 2025 году этот штраф увеличится с ₽5 тыс. до ₽7,5 тыс. (ст. 12.15 Кодекса об административных правонарушениях). Помимо увеличения штрафов устанавливается, что скидка на их оплату снизится вдвое и составит 25%. Ею можно будет воспользоваться в течение 30 дней со дня вынесения постановления.