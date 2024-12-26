Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД
Президент Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за ряд нарушений Правил дорожного движения (ПДД). Поправки вступят в силу с 1 января 2025 года.
В частности, ужесточается наказание за превышение разрешенной скорости движения (с 500–5000 до 750–7500 руб.), проезд на красный свет (с 500–1000 до 1125–1500 руб.) и вождение в состоянии опьянения или передачу права на управление (с 30 тыс. до 45 тыс. руб.).
Кроме того, вырастет размер штрафов за:
- выезд на встречную полосу — с 5 тыс. до 7,5 тыс. руб.;
- нарушение правил применения ремней безопасности — с 1 тыс. до 1,5 тыс. руб.;
- отказ от медосвидетельствования — с 30 тыс. до 45 тыс. руб.;
- за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки — с 500 до 750 руб.;
- за причинение легкого вреда здоровью — с 2,5–5 тыс. до 3,7–7,5 тыс. руб.;
- за причинение среднего вреда здоровью — с 10–25 тыс. до 15–37,5 тыс. руб.
Уменьшен размер скидки, которой водитель может воспользоваться при оплате штрафа за некоторые нарушения — до 25%. Она будет действовать в течение 30 дней, после того как был выписан штраф. Сейчас скидка составляет 50%, воспользоваться ею можно в течение 20 дней.
Госдума одобрила поправки 12 декабря, Совет Федерации — 20 декабря.
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