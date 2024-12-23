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Общество ,  
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Володин анонсировал новый закон для борьбы с мошенниками

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Председатель Госдумы Вячеслав Володин инициировал опрос среди подписчиков своего телеграм-канала по поводу законопроекта, который направлен на защиту граждан от мошенников, действующих в интернете под видом благотворительных организаций.

Как сообщил Володин, документ планируется рассмотреть в начале 2025 года. Опрос на тему поддержки принятия законопроекта предложил три варианта ответа: «да», «нет» и «все равно». На текущий момент большинство участников опроса соглашаются с принятием документа.

Ранее, 12 декабря, группа депутатов и сенаторов предложила обязать благотворительные фонды верифицировать свои страницы в социальных сетях через портал госуслуг. Законопроект, внесенный на рассмотрение Госдумы 12 декабря 2024 года, предполагает внесение изменений в федеральный закон «О некоммерческих организациях».

Согласно предлагаемым изменениям, благотворительные организации должны создавать официальные страницы в соцсетях и проходить процедуру аутентификации и верификации через «Госуслуги». При этом законопроект не обязывает некоммерческие организации (НКО) иметь страницы в социальных сетях, а лишь предоставляет право на их создание. В случае создания аккаунта, НКО будет обязана пройти процедуру верификации и получить подтверждение через «Госуслуги».

Авторы инициативы, среди которых депутаты Ольга Занко и Антон Горелкин, подчеркнули, что текущая ситуация с подтверждением подлинности страниц НКО оставляет место для мошенников, создающих фальшивые копии аккаунтов благотворительных организаций. Новый законопроект направлен на защиту граждан от мошеннических действий.

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Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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