Мошенники начали имитировать взлом «Госуслуг», чтобы украсть деньги

Мошенники придумали новую схему обмана граждан с помощью портала «Госуслуг», согласно которой злоумышленники изображают взлом аккаунта, чтобы жертва в панике переводила деньги на «безопасный счет», заявила коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.

«Злоумышленники имитируют взлом госуслуг и последующий набор микрозаймов, чтобы побудить жертву атаки запаниковать и самовольно начать продавать активы и переводить деньги на «безопасный счет», — рассказала она в разговоре с «РИА Новости».

Верестникова также представила поэтапную схему обмана. Сначала поступает звонок в WhatsApp от якобы «Социального фонда», чтобы записать на перерасчет пенсии. Человека просят назвать код от МТС ID.

Следующим шагом следует звонок якобы от поддержки «Госуслуг» с предупреждением о взломе и попытке украсть денежные средства. Мошенники предлагают жертве записать разговор и обратиться в полицию, тем самым вызывая у человека доверие.

В это же время жертве поступают фейковые сообщения о переводе денег в разные банки из микрофинансовых организаций для того, чтобы человек потерял контроль и начал паниковать.

Затем жертве поступает еще один звонок, на этот раз из полиции или банка. Человеку предлагают перевести деньги на «безопасный счет» или передать «курьеру из Центробанка» наличными».

Накануне российский сервис разведки уязвимостей и утечек данных DLBI рассказал о новой схеме кражи аккаунтов на «Госуслугах». По данным сервиса, злоумышленники используют поддельные справочные сайты и публикует на них фальшивые номера служб поддержки портала.

Затем с помощью поискового продвижения они добиваются их появления в топ-10 поисковых систем и рассылают СМС о якобы неудачной попытке входа или даже взломе аккаунта, где указывают поддельный номер службы поддержки.