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Как защититься от мошенников ,  
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Мошенники начали имитировать взлом «Госуслуг», чтобы украсть деньги

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Как защититься от мошенников

Мошенники придумали новую схему обмана граждан с помощью портала «Госуслуг», согласно которой злоумышленники изображают взлом аккаунта, чтобы жертва в панике переводила деньги на «безопасный счет», заявила коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.

«Злоумышленники имитируют взлом госуслуг и последующий набор микрозаймов, чтобы побудить жертву атаки запаниковать и самовольно начать продавать активы и переводить деньги на «безопасный счет», — рассказала она в разговоре с «РИА Новости».

Верестникова также представила поэтапную схему обмана. Сначала поступает звонок в WhatsApp от якобы «Социального фонда», чтобы записать на перерасчет пенсии. Человека просят назвать код от МТС ID.

Следующим шагом следует звонок якобы от поддержки «Госуслуг» с предупреждением о взломе и попытке украсть денежные средства. Мошенники предлагают жертве записать разговор и обратиться в полицию, тем самым вызывая у человека доверие.

В это же время жертве поступают фейковые сообщения о переводе денег в разные банки из микрофинансовых организаций для того, чтобы человек потерял контроль и начал паниковать.

Затем жертве поступает еще один звонок, на этот раз из полиции или банка. Человеку предлагают перевести деньги на «безопасный счет» или передать «курьеру из Центробанка» наличными».

DLBI рассказал о новой схеме кражи аккаунтов на «Госуслугах»
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Накануне российский сервис разведки уязвимостей и утечек данных DLBI рассказал о новой схеме кражи аккаунтов на «Госуслугах». По данным сервиса, злоумышленники используют поддельные справочные сайты и публикует на них фальшивые номера служб поддержки портала.

Затем с помощью поискового продвижения они добиваются их появления в топ-10 поисковых систем и рассылают СМС о якобы неудачной попытке входа или даже взломе аккаунта, где указывают поддельный номер службы поддержки.

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Теги
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