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Путин пообещал продлить программу поддержки молодых семей

Путин пообещал продлить программу «Молодая семья» после 2025 года
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Программа государственной поддержки «Молодая семья» будет продлена и после 2025 года, заявил президент России Владимир Путин во время разговора с рабочими «Уралвагонзавода» в Свердловской области.

«Не просто будем думать, а обязательно продлим эту программу за горизонт трехлетнего бюджетирования», — сказал Путин.

Он отметил, что в прошлом году на эту программу было выделено 14,5 млрд руб., а в 2024-м — 14,7 млрд руб.

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Фото:shutterstock

В рамках этой программы государство оплачивает часть стоимости квартиры за семью, средства предоставляются в виде субсидии, то есть деньги государству возвращать не придется.

Претендовать на субсидию в рамках программы «Молодая семья» могут супруги, которые одновременно соответствуют определенным законом критериям:

  • супруги с российским гражданством в возрасте исключительно до 35 лет с наличием или отсутствием детей;
  • молодые семьи с наличием одного и более детей, даже если один из супругов не имеет российского гражданства;
  • родители-одиночки в возрасте до 35 лет с наличием одного ребенка.
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При этом семья должна быть платежеспособной. Государство выдает получателям 30% или 35% от стоимости жилья, а остальное те выплачивают сами — сразу или в ипотеку.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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