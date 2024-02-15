Путин пообещал продлить программу поддержки молодых семей

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Программа государственной поддержки «Молодая семья» будет продлена и после 2025 года, заявил президент России Владимир Путин во время разговора с рабочими «Уралвагонзавода» в Свердловской области.

«Не просто будем думать, а обязательно продлим эту программу за горизонт трехлетнего бюджетирования», — сказал Путин.

Он отметил, что в прошлом году на эту программу было выделено 14,5 млрд руб., а в 2024-м — 14,7 млрд руб.

В рамках этой программы государство оплачивает часть стоимости квартиры за семью, средства предоставляются в виде субсидии, то есть деньги государству возвращать не придется.

Претендовать на субсидию в рамках программы «Молодая семья» могут супруги, которые одновременно соответствуют определенным законом критериям:

супруги с российским гражданством в возрасте исключительно до 35 лет с наличием или отсутствием детей;

молодые семьи с наличием одного и более детей, даже если один из супругов не имеет российского гражданства;

родители-одиночки в возрасте до 35 лет с наличием одного ребенка.

При этом семья должна быть платежеспособной. Государство выдает получателям 30% или 35% от стоимости жилья, а остальное те выплачивают сами — сразу или в ипотеку.