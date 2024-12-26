Хинштейн анонсировал выплаты пострадавшим при обстреле курского Льгова
Пострадавшим, а также семьям погибших в городе Льгове в Курской области выплатят материальную помощь. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
По его словам, семьям погибших выплатят по 1,5 млн рублей, раненным и пострадавшим — от 300 тыс. до 600 тыс. руб. «в зависимости от тяжести полученных травм».
Льгов был обстрелян утром 25 декабря. ВСУ обстреляли гражданские объекты в городе и инфраструктуру.
Во время обстрела погибли три человека, еще один позднее скончался в больнице, пять человек — пострадали.
Повреждения получили три жилых дома, в соседних зданиях выбило окна, был разрушен участок газопровода.
Следователи возбудили уголовное дело после обстрела по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса России, (террористический акт).
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