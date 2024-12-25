Хинштейн рассказал о последствиях обстрела Льгова
В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины города Льгова погибли три человека, еще один позднее скончался в больнице, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Пять человек госпитализированы, одна женщина — в тяжелом состоянии. Серьезные повреждения получили три жилых дома, а также отдельно стоящий одноэтажный салон красоты. В соседних частных жилых домах взрывной волной выбило стекла, повреждено не менее 12 машин. Также из-за удара оказался разрушен «незначительный участок газопровода», рассказал Хинштейн.
В городе сформировали оперштаб, из поврежденных домов эвакуируют жителей. «Подача газа и электроснабжения в поврежденных и соседних домах временно отключена, аварийные бригады приступают к их восстановлению. Силами МЧС все очаги возгорания потушены. В ближайшее время будет закрыт тепловой контур в домах, где выбиты окна», — написал Хинштейн в телеграм-канале.
Утром 25 декабря город Льгов в Курской области попал под обстрел со сторону ВСУ, сообщило правительство региона в телеграм-канале.
Минобороны отчиталось о 59 сбитых за ночь беспилотниках, в том числе трех — над Курской областью.
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