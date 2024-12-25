«РИА Новости»: в СК считают, что ВСУ ударили по Льгову из HIMARS

В СК предположили, что удар по Льгову был нанесен из HIMARS

Артиллерийский ракетный комплекс «Himars» (Фото: Ezra Acayan / Getty Images)

Удар по Льгову в Курской области украинские военные нанесли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил агентству «РИА Новости» представитель военного следственного управления на месте происшествия.

Следователи «предполагают, что удар был нанесен из РСЗО HIMARS», передает агентство слова представителя органов.

В результате обстрела города Льгова со стороны Вооруженных сил Украины погибли три человека, еще один скончался в больнице. Об этом недавно сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. Еще пять человек госпитализированы, одна женщина находится в тяжелом состоянии.

В результате атаки были повреждены три жилых дома и одноэтажный салон красоты, также получили повреждения не менее 12 машин. По словам Хинштейна, удар разрушил «незначительный участок газопровода».