В СК предположили, что удар по Льгову был нанесен из HIMARS
Удар по Льгову в Курской области украинские военные нанесли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил агентству «РИА Новости» представитель военного следственного управления на месте происшествия.
Следователи «предполагают, что удар был нанесен из РСЗО HIMARS», передает агентство слова представителя органов.
В результате обстрела города Льгова со стороны Вооруженных сил Украины погибли три человека, еще один скончался в больнице. Об этом недавно сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. Еще пять человек госпитализированы, одна женщина находится в тяжелом состоянии.
В результате атаки были повреждены три жилых дома и одноэтажный салон красоты, также получили повреждения не менее 12 машин. По словам Хинштейна, удар разрушил «незначительный участок газопровода».
Читайте РБК в Telegram.
Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам
Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина
Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы
Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов