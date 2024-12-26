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Военная операция на Украине ,  
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СК возбудил дело о теракте после обстрела Льгова в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Военные следователи возбудили дело по факту обстрела города Льгова в Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило профильное управление Следственного комитета.

Дело расследуется по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса России, то есть террористический акт против мирного населения города.

Льгов попал под обстрел украинской армией утром 25 декабря.

В результате погибли четыре человека, еще пятеро госпитализированы. Повреждены три жилых дома, оттуда эвакуировали жителей, в соседних зданиях выбило окна, разрушен участок газопровода.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Из материалов дела следует, что солдаты ВСУ, «используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли ракетный удар по городу», где находились мирные жители.

Как сообщил агентству «РИА Новости» представитель военного следственного управления на месте происшествия, удар по Льгову нанесли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Силовики намерены найти и привлечь к уголовной ответственности причастных к преступлению представителей ВСУ.

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