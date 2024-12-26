Самолет Ил-76 с пострадавшими в авиакатастрофе россиянами сел в Москве
Самолет Ил-76 МЧС России с россиянами, пострадавшими при крушении самолета Embraer 190 в Казахстане, приземлился в Москве, сообщили в МЧС.
На борту — девять человек, включая одного ребенка.
25 декабря в Актау упал самолет Embraer 190 рейса Баку — Грозный. Погибли 38 человек. Еще 29 человек выжили, они отправлены в больницы. Среди госпитализированных — девять россиян.
В тот же день президент Владимир Путин сообщил, что самолет МЧС России с медиками и специальным оборудованием на борту готов к отправлению к месту падения Embraer.
26 декабря Ил-76 вылетел из Казахстана в Москву.
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