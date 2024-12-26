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Военная операция на Украине ,  
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Байден осудил российский удар по энергетике Украины 25 декабря

Сюжет
Военная операция на Украине
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Президент США Джо Байден назвал возмутительным российский удар по энергоинфраструктуре Украины в католическое Рождество, 25 декабря, и поручил Пентагону увеличить поставки оружия Киеву.

«Целью этой возмутительной атаки было лишить украинский народ доступа к теплу и электричеству зимой и поставить под угрозу безопасность электросетей», — говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

Действия России осудил и Кит Келлог, будущий спецпосланник по Украине избранного американского президента Дональда Трампа, подчеркнув, что «Рождество — время для мира».

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Фото:Paula Bronstein / Getty Images

Российское Минобороны накануне отчиталось, что военные нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу ВПК.

О взрывах в этот день сообщалось в различных городах Украины. Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о серьезном повреждении оборудования теплоэлектростанций, в регионах страны ввели графики отключения света.

Москва осуждает помощь Киеву. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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