Байден осудил российский удар по энергетике Украины 25 декабря

Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Президент США Джо Байден назвал возмутительным российский удар по энергоинфраструктуре Украины в католическое Рождество, 25 декабря, и поручил Пентагону увеличить поставки оружия Киеву.

«Целью этой возмутительной атаки было лишить украинский народ доступа к теплу и электричеству зимой и поставить под угрозу безопасность электросетей», — говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

Действия России осудил и Кит Келлог, будущий спецпосланник по Украине избранного американского президента Дональда Трампа, подчеркнув, что «Рождество — время для мира».

Российское Минобороны накануне отчиталось, что военные нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу ВПК.

О взрывах в этот день сообщалось в различных городах Украины. Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о серьезном повреждении оборудования теплоэлектростанций, в регионах страны ввели графики отключения света.

Москва осуждает помощь Киеву. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.