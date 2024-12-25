В Харькове прозвучали мощные взрывы

Воздушная тревога в настоящее время объявлена по всей территории Украины. Несколько мощных взрывов раздались в Харькове и Днепре

В Харькове слышны взрывы, жителей города и области призвали срочно проследовать в укрытия, передают «Зеркало Недели» и «РБК-Украина». По данным последнего, в городе было слышно как минимум семь мощных взрывов.

Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил о баллистической опасности и сообщил, что город находится под «массированным обстрелом». Воздушная тревога в настоящее время объявлена по всей территории Украины.

Позже «Страна.ua» сообщила, что по всей стране начались превентивные отключения электроэнергии. Также, по данным издания, пожар возник в Салтовском районе на востоке Харькова. Взрывы звучат и в Днепре.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.