На Украине сообщили о расширении списка регионов без света
На Украине расширяется список областей, где вводят графики отключения света. О таких мерах объявил глава администрации Черкасской области Игорь Табурец в телеграм-канале. «Страна» сообщает, что аналогичное решение приняли также власти Черниговской области и части Запорожской области, которая остается под контролем Киева.
Запорожская область наряду с Херсонской, ДНР и ЛНР осенью 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Графики отключения электричества ранее ввели в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях, следует из сообщения энергетической компании ДТЭК. Меры были приняты превентивно на фоне утренних взрывов в Харькове и Днепре. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил о «массированной атаке» на энергетику.
УНИАН позже писал, что взрывы были слышны также в Кременчуге Полтавской области, Кривом Роге Днепропетровской области и Бурштыне Ивано-Франковской области. Воздушные силы Украины сообщали о следовавших в сторону Бурштына ракетах.
Первый замглавы администрации Винницкой области Наталья Заболотная заявила о повреждениях энергетической инфраструктуры. Глава администрации Ивано-Франковской области Светлана Онищук в телеграм-канале сообщила, что часть региона осталась без электричества.
Возле Бурштына находится Бурштынская теплоэлектростанция. Летом Онищук говорила, что ТЭС сильно повреждена и не подлежит восстановлению, в связи с чем жители Бурштына зимой могут остаться без тепла и горячей воды.
В ДТЭК заявили об атаке на теплоэлектростанции компании, было «серьезно повреждено оборудование». Энергетики начали устранение последствий и возобновление работы оборудования, добавили в компании.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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