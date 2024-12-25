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Военная операция на Украине ,  
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На Украине сообщили о расширении списка регионов без света

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Военная операция на Украине
После утренних взрывов графики отключения света ввели в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской и Черкасской областях. Часть Ивано-Франковской области осталась без света. ДТЭК сообщила о повреждениях ТЭС
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

На Украине расширяется список областей, где вводят графики отключения света. О таких мерах объявил глава администрации Черкасской области Игорь Табурец в телеграм-канале. «Страна» сообщает, что аналогичное решение приняли также власти Черниговской области и части Запорожской области, которая остается под контролем Киева.

Запорожская область наряду с Херсонской, ДНР и ЛНР осенью 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

Графики отключения электричества ранее ввели в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях, следует из сообщения энергетической компании ДТЭК. Меры были приняты превентивно на фоне утренних взрывов в Харькове и Днепре. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил о «массированной атаке» на энергетику.

УНИАН позже писал, что взрывы были слышны также в Кременчуге Полтавской области, Кривом Роге Днепропетровской области и Бурштыне Ивано-Франковской области. Воздушные силы Украины сообщали о следовавших в сторону Бурштына ракетах.

На Украине после взрывов на востоке ввели превентивные отключения света
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Первый замглавы администрации Винницкой области Наталья Заболотная заявила о повреждениях энергетической инфраструктуры. Глава администрации Ивано-Франковской области Светлана Онищук в телеграм-канале сообщила, что часть региона осталась без электричества.

Возле Бурштына находится Бурштынская теплоэлектростанция. Летом Онищук говорила, что ТЭС сильно повреждена и не подлежит восстановлению, в связи с чем жители Бурштына зимой могут остаться без тепла и горячей воды.

В ДТЭК заявили об атаке на теплоэлектростанции компании, было «серьезно повреждено оборудование». Энергетики начали устранение последствий и возобновление работы оборудования, добавили в компании.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
ДТЭК отключение электричества Черниговская область Черкасская область Винницкая область Ивано-Франковская область
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