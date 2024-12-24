Несколько российских банков понизили ставки по вкладам после заседания ЦБ

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Газпромбанк и Московский кредитный банк (МКБ) с 24 декабря понизили ставки по вкладам после решения Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21%, следует из обновленных тарифов на сайтах кредитных организаций.

Газпромбанк объявил о понижении ставок по вкладам на короткий срок «Новые деньги» и «В плюсе» в среднем на 1 п. п. МКБ также понизил ставку по своим сберегательным продуктам в среднем на 1 п. п. С 21 декабря Альфа-банк понизил ставки по вкладам на 3–5 п. п.

На последнем заседании в 2024 году 20 декабря Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. В ходе пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на заседании в феврале регулятор будет выбирать из двух вариантов. Либо Центробанк убедится, что достигнутой жесткости достаточно, либо — если перегрев спроса не будет снижаться — вернется к обсуждению вопроса о повышении ставки.

В Центробанке также отметили, что снижение ключевой ставки в России в текущей экономической ситуации опасно, потому что в условиях дефицита рабочей силы и других ресурсов это может привести к дополнительному разгону инфляции.