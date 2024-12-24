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Финансы ,  
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Центробанк объяснил опасность снижения ключевой ставки

На последнем заседании ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. В регуляторе пояснили, что в условиях дефицита рабочей силы и других ресурсов снижение ставки или наращивание льготных кредитов приведет к разгону инфляции
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Снижение ключевой ставки в России в текущей экономической ситуации опасно, потому что в условиях дефицита рабочей силы и других ресурсов это может привести к дополнительному разгону инфляции. Об этом говорится в письме ЦБ России в ответ на запрос депутата Госдумы Дениса Парфенова (КПРФ), которое есть в распоряжении «РИА Новости».

«Снизить ключевую ставку для дополнительного стимулирования спроса сейчас, когда спрос уже превышает возможности предложения, опасно», — сказано в письме.

Как отмечает регулятор, в нынешних условиях дешевые кредиты, даже если они будут направлены на инвестиции, не обеспечат производителей дополнительными ресурсами незамедлительно, они лишь дадут им новые деньги. «В условиях дефицита рабочей силы, нового оборудования и транспортных мощностей финансирование по низким ставкам лишь обострит конкуренцию среди предприятий за эти ресурсы. В результате вырастет не производство, а издержки и вместе с ними цены на конечную продукцию», — говорится в ответе ЦБ.

Банк России указывает, что повышение ключевой ставки не снизит производственные возможности экономики, оно лишь затормозит избыточно растущий спрос, а ожидаемое регулятором временное снижение темпов прироста ВВП до 0,5–1,5% в 2025 году отражает более сдержанную динамику спроса.

Вместе с тем ЦБ выступил против увеличения объемов льготного кредитования, подчеркнув, что в ситуации перегрева экономики и ограниченности физических ресурсов наращивание объемов таких кредитов может потребовать еще более значительного повышения ключевой ставки и ее поддержания на высоком уровне более продолжительное время. «Таким образом, платой за увеличение льготного кредитования, как всегда, станет более высокая стоимость кредита для несубсидируемых заемщиков. Льготное кредитование должно быть строго ограничено и применяться только для самых приоритетных задач», — заключили в ЦБ.

Ключевая ставка — это минимальный процент, под который Банк России выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Получив кредит у ЦБ, банки выдают кредиты компаниям и розничным потребителям под собственный процент, который выше ставки ЦБ.

Что такое ключевая ставка и на что она влияет
Инвестиции
Фото:uforms.ru для «РБК Инвестиций»

На последнем заседании в 2024 году 20 декабря Банк России сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых. Текущий цикл жесткой монетарной политики начался в июле 2023 года с повышения ключевой ставки с 7,5% до 8,5%, к концу прошлого года ставка выросла до 16% годовых. Уже в октябре она побила рекорд весны 2022 года и была установлена на новом историческом максимуме — 21%.

В ходе пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что на заседании в феврале регулятор будет выбирать из двух вариантов. Либо ЦБ убедится, что достигнутой жесткости достаточно, либо — если перегрев спроса не будет снижаться — вернется к обсуждению вопроса о повышении ставки. Глава ЦБ подчеркнула, что даже после сохранения ставки на уровне 21% экономике все равно понадобится длительный период жесткой денежно-кредитной политики.

Решение ЦБ не совпало с ожиданиями большинства опрошенных РБК аналитиков, которые прогнозировали повышение ставки на 200 б.п., до 23%. Только два эксперта предсказывали сохранение ключевой ставки на уровне 21% годовых. В октябре решение ЦБ также стало неожиданным для рынка, но с обратной точки зрения: тогда опрошенные РБК аналитики ждали повышения с 19% до 20% и только шестеро прогнозировали более жесткий шаг с повышением до 21%.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
ключевая ставка ипотечные кредиты ЦБ Инфляция
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