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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Кнайсль назвала причастные к подрыву «Северных потоков» страны

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Подрыв «Северных потоков»
Карин Кнайсль
Карин Кнайсль (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Бывшая глава МИДа Австрии Карин Кнайсль полагает, что Великобритания, Норвегия, Украина и Польша являются основными «подозреваемыми» в деле о подрыве ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом она заявила на презентации своей книги «Реквием по Европе» в библиотеке им. В.В. Маяковского.

«Думаю, что подозреваемых много. По крайней мере, три. Великобритания, Норвегия и Украина. И Польшу сюда еще можно добавить. Может быть, еще кто-то», — отметила она (цитата по ТАСС).

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

В сентябре 2022 года на обеих нитках «Северного потока» и одной нитке «Северного потока-2» произошли взрывы. Были разрушены части трубопроводов, расположенные в Балтийском море в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Обе страны, а также Германия занялись расследованием инцидента, однако Россию не подключили.

Президент России Владимир Путин заявил, что газопроводы, скорее всего, взорвали США или третья сторона под их влиянием. ФСБ возбудила уголовное дело о международном терроризме. Вашингтон отвергал эти обвинения. Немецкие Die Zeit, Der Spiegel, ARD и SWR также сообщали об «украинском следе» в подрыве.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о непричастности Киева к подрыву газопроводов и добавил, что такие публикации СМИ играют на руку России.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

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Карин Кнайсль Северный поток подрыв
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