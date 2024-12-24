Число спасенных из мазута птиц в Анапе превысило тысячу

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В зоне разлива мазута в Анапе волонтеры спасли уже более 1057 птиц, при этом 210 птиц погибли, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в официальном канале в Telegram.

Из числа спасенных пернатых 947 передали в реабилитационные центры и зоопарки. По информации штаба, в поселке Витязево работают пункты помощи — в одном лечат птиц, в другом отмывают их от мазута с помощью крахмала и моющих средств.

Ранее экологи обнаружили десять мертвых азовских дельфинов — причиной гибели могло стать загрязнение мазутом. Массовый выброс азовок был зафиксирован на пляже в Новороссийске, в нескольких десятках километров от места разлива нефтепродуктов в Анапе. Волонтерский центр «Дельфа» рассказал, что с 15 по 23 декабря были обнаружены 19 мертвых дельфинов.

Разлив мазута в Черное море и на побережье произошел после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря. В результате один человек погиб.

Власти и волонтеры продолжают заниматься очисткой пляжей от нефтепродуктов в Темрюкском и Анапском районах Краснодарского края. Ранее пресс-служба МЧС сообщала, что с пляжа в Анапе было собрано около 3303 т песка и грунта, загрязненного мазутом.