В Краснодарском крае после разлива мазута нашли 10 погибших дельфинов

С 15 по 22 декабря экологи обнаружили десять азовских дельфинов, причиной гибели которых может быть разлив мазута. Разлив произошел после крушения двух танкеров; власти говорили, что на очистку берега уйдет около месяца

Фото: Научно-экологический Центр спасения дельфинов «Дельфа»

В Краснодарском крае после разлива нефтепродуктов в Черное море массово гибнут азовские дельфины. Экологи зарегистрировали массовый выброс этого вида китообразных на побережье, сообщил научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» в телеграм-канале.

Массовый выброс азовок зафиксировали на пляже Алексино в Новороссийске, в нескольких десятках километров от Анапы, где произошел разлив мазута. Очевидцы нашли восемь тел дельфинов без внешних признаков отравления мазутом — шесть на берегу и два в воде.

«Всего с 15 декабря 2024 года, с момента ЧС, по 22 декабря зафиксировано десять азовок, причиной гибели которых может быть разлив мазута», — сказано в сообщении.

Черноморская морская свинья (азовка, азовский дельфин) — черноморский подвид китообразных вида морская свинья. Эти дельфины обитают в прибрежных водах Черного моря, а в теплое время года — в Азовском и Мраморном морях. Изредка их можно увидеть в Эгейском море, а также в реках Дунай и Дон. Подвид занесен в Красную книгу России как находящийся под угрозой исчезновения и уменьшающийся в численности.

Выброс считается массовым, когда как минимум два китообразных, если это не мать и детеныш, выбросились в одном месте и в одно время. На прибрежной территории Краснодарского края такие случаи крайне редки, отметили экологи.

Первого дельфина, погибшего после разлива мазута в Черное море, экологи обнаружили 18 декабря в Анапе. Позднее волонтеры сообщили о новых случаях.

Мазут вынесло на побережье Краснодарского края, после того как 15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности 9,2 тыс. т этого топлива, потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе. Один из них сел на мель недалеко от побережья в Керченском проливе, другой — близ порта Тамань. На «Волгонефти-212» один человек погиб.

В результате аварии топливо разлилось. Пятна мазута были замечены на пляжах в Темрюкском и Анапском районах Краснодарского края. В Анапе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Мазут также выбросило на побережье Керчи.

Власти и волонтеры ведут отчистку побережий от пятен мазута. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, на это должно уйти не более месяца.