Стрелков отказался признать вину и просить Путина о помиловании

Игорь Стрелков (Гиркин) (Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press)

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), который получил четыре года по делу об экстремизме, не признал свою вину и не будет просить президента Владимира Путина о помиловании. Об этом он рассказал в интервью RTVI.

В начале сентября Стрелков в письме из колонии сообщил, что дважды писал заявления об отправке в зону военной операции, однако оба раза их не приняли. Как пояснил РБК его адвокат Александр Молохов, экс-министр ДНР осужден по экстремистской статье, поэтому его отправка на фронт возможна либо в случае отмены приговора, либо в случае персонального помилования президентом.

«При этом ни признавать вину, ни просить президента о помиловании я не буду», — прокомментировал Стрелков свои попытки заключить контракт с Минобороны.

Стрелкова задержали в июле 2023 года по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». Мосгорсуд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима по статье о призывах к экстремистской деятельности через интернет — ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса.

В суде Стрелков заявил, что его преследование связано с постами в телеграм-канале, которые касались Крыма и довольствия военнослужащих.