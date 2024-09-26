 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Стрелков отказался признать вину и просить Путина о помиловании

Сюжет
Военная операция на Украине
Игорь Стрелков (Гиркин)
Игорь Стрелков (Гиркин) (Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press)

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), который получил четыре года по делу об экстремизме, не признал свою вину и не будет просить президента Владимира Путина о помиловании. Об этом он рассказал в интервью RTVI.

В начале сентября Стрелков в письме из колонии сообщил, что дважды писал заявления об отправке в зону военной операции, однако оба раза их не приняли. Как пояснил РБК его адвокат Александр Молохов, экс-министр ДНР осужден по экстремистской статье, поэтому его отправка на фронт возможна либо в случае отмены приговора, либо в случае персонального помилования президентом.

«При этом ни признавать вину, ни просить президента о помиловании я не буду», — прокомментировал Стрелков свои попытки заключить контракт с Минобороны.

Адвокат рассказал, что Стрелков учится на электрика в колонии
Политика
Игорь Стрелков (Гиркин)

Стрелкова задержали в июле 2023 года по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». Мосгорсуд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима по статье о призывах к экстремистской деятельности через интернет — ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса.

В суде Стрелков заявил, что его преследование связано с постами в телеграм-канале, которые касались Крыма и довольствия военнослужащих.

Умер актер Роман Мадянов

Водителей собираются штрафовать за электронные сигареты за рулем

В Госдуму внесли законопроект о пропаганде чайлдфри

Владельцы гибридов пожаловались на завышенный в 3 раза транспортный налог

Израиль начал военную операцию в Ливане

Неизвестные прислали Фицо по почте конверт с пулей

Мосбиржа запустит торги вечными фьючерсами на акции Сбера и «Газпрома»

Клуб Слуцкого проиграл в полуфинале Кубка Китая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Игорь Стрелков прошение о помиловании контрактная служба
Материалы по теме
Адвокат рассказал, что Стрелков учится на электрика в колонии
Политика
Стрелков рассказал о двух отказах в отправке на военную операцию
Политика
Жена Стрелкова опровергла его освобождение для отправки на фронт
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 103,48 (+0,07) Инвестиции, 25 сен, 17:52 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 92,39 (-0,47) Инвестиции, 25 сен, 17:52
Кремль объяснил смысл изменения ядерной доктриныПолитика, 12:51
Премьер Грузии предложил «восстановить мосты» с Абхазией и Южной ОсетиейПолитика, 12:46
Счетная палата назвала причины резкого роста цен на жильеНедвижимость, 12:43
Экс-чиновник СНБ США предложил немедленную мобилизацию 300 тыс. украинцевПолитика, 12:41
WADA отказалось комментировать слова главы USADA об Играх дружбыСпорт, 12:38
В Кремле объяснили порядок внесения изменений в ядерную доктринуПолитика, 12:38
Зеленский встретился с Байденом на полях Генассамблеи ООНПолитика, 12:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
МИД Китая заявил о дружбе и стратегическом партнерстве с УкраинойПолитика, 12:26
Олегу Басилашвили — 90 лет. Вспоминаем 8 лучших его ролейLife, 12:26
Криптобиржа Binance продолжила обслуживать некоторых россиянКрипто, 12:23
В 2025-м ФНС ужесточит выездные проверки: каким компаниям приготовитьсяPro, 12:23
В белгородском приграничье школьные автобусы снабдят защитой от дроновОбщество, 12:19
ФСБ задержала жителя Макеевки за попытку сбыта автомата и гранатОбщество, 12:15
Минобороны сообщило о взятии города Украинск под контроль⁠Политика, 12:06