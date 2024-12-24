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Военная операция на Украине ,  
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Против бывшего главы Republic Колезева возбудили новое уголовное дело

Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий&nbsp;Колезев
Дмитрий Колезев (Фото: Анна Майорова / URA,RU / ТАСС)

Уголовное дело из-за нарушения закона об иноагентах возбуждено против экс-главы издания Republic (внесено Минюстом России в список СМИ-иноагентов) Дмитрия Колезева (внесен Минюстом России в список иностранных агентов), подтвердил РБК источник, знакомый с ситуацией.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что дело возбудили по ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах. Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы.

«Поводом послужил неоднократный отказ предоставить сведения об источниках своего зарубежного финансирования и получаемом от этих источников имуществе», — сказал собеседник агентства.

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет России.

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МВД объявило в розыск Колезева в ноябре 2022 года. Тогда же Минюст включил его в реестр иностранных агентов. «Коммерсантъ-Урал» писал, что причиной возбуждения уголовного дела против журналиста стали его высказывания о событиях в украинской Буче. Летом Басманный суд Москвы приговорил журналиста к семи с половиной годам колонии по делу о фейках про российскую армию. После начала спецоперации Колезев уехал из России.

Как он сам написал в своем телеграм-канале, поскольку он уже осужден по другому делу, «это (второе дело. — РБК) даже эмоций особых не вызывает».

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