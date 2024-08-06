Журналиста Колезева приговорили к 7,5 годам по делу о фейках про армию
Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста, бывшего главного редактора Republic (издание признано иноагентом) Дмитрия Колезева (также признан иноагентом) к 7,5 года колонии по делу о фейках про российскую армию, передает «РИА Новости».
Журналист Дмитрий Колезев родом из Свердловской области. Кроме работы в Republic в прошлом он руководил изданиями «Ура.ру», Znak и It’s My City (оба последних были заблокированы в России). После начала военной операции уехал из России.
МВД объявило в розыск Колезева в ноябре 2022 года. Тогда же Минюст включил его в реестр иностранных агентов. «Коммерсантъ-Урал» писал, что причиной возбуждения уголовного дела против журналиста стали его высказывания о событиях в украинской Буче. В июне 2024-го Басманный суд заочно арестовал Колезева.
В конце марта 2022 года журналисты Reuters, AFP, Би-би-си и других мировых СМИ опубликовали снимки из города Бучи, расположенного неподалеку от Киева. На них видны массовые захоронения, тела людей на улицах, у некоторых связаны руки.
Минобороны России назвало опубликованные фотографии провокацией. В ведомстве подчеркнули, что, пока Буча была под контролем российских военных, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, в то время как украинские военные круглосуточно обстреливали южные районы города.
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