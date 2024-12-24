Бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова внесли в список террористов

Петр Верзилов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов бывшего издателя «Медиазоны» (внесена Минюстом России в список СМИ-иноагентов) Петра Верзилова (внесен Минюстом России в список иностранных агентов). Соответствующая запись появилась на сайте ведомства.

Осенью 2023 года Басманный суд Москвы приговорил Верзилова по делу о фейках про армию к восьми с половиной годам колонии, однако Мосгорсуд приговор отменил и передал дело на новое рассмотрение.

В апреле 2024 года Басманный суд вновь заочно приговорил Верзилова к восьми годам и четырем месяцам колонии по статье о фейках о российской армии. Поводом для этого уголовного дела стали его посты в соцсетях о событиях в Буче, писали телеграм-каналы Baza и Shot.

В октябре 2022 года Верзилов в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом России в список иностранных агентов) рассказал, что приехал на Украину для съемок документального фильма и впоследствии присоединился к украинской армии. После этого он объявил об уходе с поста издателя «Медиазоны», объяснив это тем, что его нынешняя деятельность может поставить под сомнение «неангажированность и независимость» издания.