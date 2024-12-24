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Военная операция на Украине ,  
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Бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова внесли в список террористов

Сюжет
Военная операция на Украине
Петр Верзилов
Петр Верзилов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов бывшего издателя «Медиазоны» (внесена Минюстом России в список СМИ-иноагентов) Петра Верзилова (внесен Минюстом России в список иностранных агентов). Соответствующая запись появилась на сайте ведомства.

Осенью 2023 года Басманный суд Москвы приговорил Верзилова по делу о фейках про армию к восьми с половиной годам колонии, однако Мосгорсуд приговор отменил и передал дело на новое рассмотрение.

В апреле 2024 года Басманный суд вновь заочно приговорил Верзилова к восьми годам и четырем месяцам колонии по статье о фейках о российской армии. Поводом для этого уголовного дела стали его посты в соцсетях о событиях в Буче, писали телеграм-каналы Baza и Shot.

Суд заочно приговорил Верзилова к восьми годам и четырем месяцам колонии
Политика
Петр Верзилов (признан Минюстом иноагентом)

В октябре 2022 года Верзилов в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом России в список иностранных агентов) рассказал, что приехал на Украину для съемок документального фильма и впоследствии присоединился к украинской армии. После этого он объявил об уходе с поста издателя «Медиазоны», объяснив это тем, что его нынешняя деятельность может поставить под сомнение «неангажированность и независимость» издания.

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Росфинмониторинг Пётр Верзилов «Медиазона» иноагент
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