Бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова внесли в список террористов
Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов бывшего издателя «Медиазоны» (внесена Минюстом России в список СМИ-иноагентов) Петра Верзилова (внесен Минюстом России в список иностранных агентов). Соответствующая запись появилась на сайте ведомства.
Осенью 2023 года Басманный суд Москвы приговорил Верзилова по делу о фейках про армию к восьми с половиной годам колонии, однако Мосгорсуд приговор отменил и передал дело на новое рассмотрение.
В апреле 2024 года Басманный суд вновь заочно приговорил Верзилова к восьми годам и четырем месяцам колонии по статье о фейках о российской армии. Поводом для этого уголовного дела стали его посты в соцсетях о событиях в Буче, писали телеграм-каналы Baza и Shot.
В октябре 2022 года Верзилов в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом России в список иностранных агентов) рассказал, что приехал на Украину для съемок документального фильма и впоследствии присоединился к украинской армии. После этого он объявил об уходе с поста издателя «Медиазоны», объяснив это тем, что его нынешняя деятельность может поставить под сомнение «неангажированность и независимость» издания.
Читайте РБК в Telegram.
Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам
Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина
Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы
Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов