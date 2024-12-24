Матвиенко рассказала, когда «безусловно» начнутся переговоры по Украине

Матвиенко спрогнозировала начало переговоров по Украине в 2025 году

Валентина Матвиенко (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предположила, что переговоры по Украине начнутся в 2025 году, передает «РИА Новости».

«Конечно, в следующем [2025] году начнется переговорный процесс, безусловно», — сказала она в ходе встречи с журналистами. Она добавила, что высказывает свою точку зрения.

По ее словам, переговоры будут непростыми, необходимо искать компромиссы, но при жестком соблюдении основных условий, которые выдвинула Россия.

19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова вести диалог по миру на Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских соглашений и реалий на земле.

23 декабря советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко заявил, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине неизбежны, однако позиция Киева на них должна быть сильной. По словам Лещенко, речь идет о гарантиях безопасности для Украины на будущее, в частности о вступлении в НАТО.