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Общество ,  
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Роспотребнадзор заявил о нарушении норм морской воды в Краснодарском крае

Фото: Илья Лазарев / ТАСС
Фото: Илья Лазарев / ТАСС

Пробы морской воды в Краснодарском крае не соответствуют санитарно-химическим показателям, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Там указали, что взятые 24 декабря пробы показали: «морская вода не соответствует санитарно-химическим показателям», (цитата по «РИА Новости»).

Пробы питьевой воды и атмосферного воздуха соответствуют установленным санитарным нормам, добавили в ведомстве.

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Фото:МЧС России

15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Суда перевозили около 9,2 тыс. т мазута, часть которого попала в море. В настоящее время локальные режимы ЧС действуют в Анапе и Темрюкском районе Кубани, где на пляжах появляются мазутные пятна, а также в Керчи.

Капитанам «Волгонефти-212» и «Волгонефти-239» предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ст. 263 Уголовного кодекса). Капитан первого судна был арестован, капитана второго танкера отправили под домашний арест.

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