 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Мэрия Анапы опровергла сообщения о том, что мешки с мазутом уносит в море

В Анапе опровергли сообщения о мешках с мазутом, унесенных штормом в море
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Сообщения о том, что в Краснодарском крае мешки с собранным мазутом уносит с пляжа в Черное море, опровергли власти Анапы.

До этого телеграм-канал Shot писал, что мешки с мазутом уносит с пляжа из-за сильного шторма.

«Мешки в воду не уносит, они тяжелые. Просто замулены. Ведется работа по их вывозу с пляжа», — сообщили РБК в пресс-службе мэрии Анапы.

В Анапе с пляжа собрали более 3 тыс. тонн загрязненного мазутом песка
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Ранее 23 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил о сильном шторме в регионе, который может повредить мешки с мазутом. По словам губернатора Александра Нестеренко, сейчас опасно выводить людей к кромке воды, вязнет техника, работы приостановили до утра. Ожидается, что шторм выбросит на берег еще больше мазута.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили 9,2 тыс. т мазута, потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе в середине декабря.

В понедельник, 23 декабря, в очистке пляжа в Анапе участвуют более 6 тыс. добровольцев и 250 единиц техники. Они собирают куски мазута, которые разбросаны волнами по берегу, а также загрязненный песок. По данным МЧС на 22 декабря, в Краснодарском крае очищено около 40 км береговой линии.

Читайте РБК в Telegram.

Госдеп США призвал граждан немедленно уехать из Белоруссии

Глава «Союзмультфильма» рассказала о работе над российским ответом Marvel

В Японии разработают прототип лунного поселения

Генсек НАТО назвал критику Зеленского в адрес Шольца несправедливой

Полковник полиции в отставке сознался в убийстве журналиста «Фонтанки»

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Москвичам разрешили переезжать в другие районы столицы по реновации

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
мазут Анапа шторм Черное море новости
Материалы по теме
Сильный шторм помешал уборке пляжа от мазута в Анапе
Общество
В Анапе с пляжа собрали более 3 тыс. тонн загрязненного мазутом песка
Общество
Экологи обнаружили в Анапе первого погибшего дельфина
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41) Инвестиции, 20 дек, 18:16 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08) Инвестиции, 20 дек, 18:16
«Аэрофлот» установил фиксированную скидку 50% на детские билеты по РоссииОбщество, 13:22
Лукашенко заявил, что Европа не сможет обойтись без России и БелоруссииПолитика, 13:20
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 13:19
WP узнала, что в Киеве стали больше верить в окончание конфликтаПолитика, 13:18
В Усть-Луге заработал портовый терминал по перевалке аммиакаОтрасли, 13:16
Как продать оборудование, оставить его себе и получить деньги на новоеРБК и Альфа-Лизинг, 13:07
Трамп продолжил усиливать свою криптокоманду. Как он поддержал биткоинКрипто, 13:04
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Песков не стал отвечать, каким будет обращение Путина на Новый годПолитика, 13:04
Фестиваль Дмитрия Шостаковича пройдет в Красноярской филармонииПресс-релиз, 13:02
DLBI рассказал о новой схеме кражи аккаунтов на «Госуслугах»Общество, 13:02
Какие торговые центры откроются в Москве в 2025 годуНедвижимость, 12:58
Что изменилось для водителей в 2024 году. Законы, штрафы, камерыАвто, 12:53
СК назвал причину ДТП с пожарной машиной и 15 пострадавшими в МосквеОбщество, 12:52
Пловец Лифинцев заявил, что его порадовал запрет на интервью на ЧМСпорт, 12:52