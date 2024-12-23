В Анапе опровергли сообщения о мешках с мазутом, унесенных штормом в море

Мэрия Анапы опровергла сообщения о том, что мешки с мазутом уносит в море

Фото: МЧС России

Сообщения о том, что в Краснодарском крае мешки с собранным мазутом уносит с пляжа в Черное море, опровергли власти Анапы.

До этого телеграм-канал Shot писал, что мешки с мазутом уносит с пляжа из-за сильного шторма.

«Мешки в воду не уносит, они тяжелые. Просто замулены. Ведется работа по их вывозу с пляжа», — сообщили РБК в пресс-службе мэрии Анапы.

Ранее 23 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил о сильном шторме в регионе, который может повредить мешки с мазутом. По словам губернатора Александра Нестеренко, сейчас опасно выводить людей к кромке воды, вязнет техника, работы приостановили до утра. Ожидается, что шторм выбросит на берег еще больше мазута.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили 9,2 тыс. т мазута, потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе в середине декабря.

В понедельник, 23 декабря, в очистке пляжа в Анапе участвуют более 6 тыс. добровольцев и 250 единиц техники. Они собирают куски мазута, которые разбросаны волнами по берегу, а также загрязненный песок. По данным МЧС на 22 декабря, в Краснодарском крае очищено около 40 км береговой линии.