Маск похвалил Дурова за первую прибыль Telegram

Илон Маск (Фото: Britta Pedersen / Getty Images)

Американский предприниматель Илон Маск похвалил основателя Telegram Павла Дурова после заявления последнего о том, что сервис вышел в прибыль впервые за три года с начала программы монетизации.

«Отличная работа», — написал Маск на своей странице в соцсети X.

23 декабря Дуров сообщил, что впервые за трехлетнюю историю монетизации Telegram стал прибыльным.

Общая выручка сервиса в 2024 году превысила $1 млрд, добавил он. Кроме того, за последние четыре года Telegram разместил долговые обязательства на сумму около $2 млрд и погасил «значительную их часть этой осенью».

Дуров объявил о начале монетизации Telegram в конце 2020 года. В качестве причины такого решения предприниматель назвал подорожание обслуживания мессенджера по мере роста числа пользователей. Программа монетизации заработала в 2021 году.

Telegram продемонстрировал «положительный денежный поток» в первом квартале 2024 года, сообщил Дуров в апреле, добавив, что сервис находится на пути к прибыльности.