Маск похвалил Дурова за первую прибыль Telegram
Американский предприниматель Илон Маск похвалил основателя Telegram Павла Дурова после заявления последнего о том, что сервис вышел в прибыль впервые за три года с начала программы монетизации.
«Отличная работа», — написал Маск на своей странице в соцсети X.
23 декабря Дуров сообщил, что впервые за трехлетнюю историю монетизации Telegram стал прибыльным.
Общая выручка сервиса в 2024 году превысила $1 млрд, добавил он. Кроме того, за последние четыре года Telegram разместил долговые обязательства на сумму около $2 млрд и погасил «значительную их часть этой осенью».
Дуров объявил о начале монетизации Telegram в конце 2020 года. В качестве причины такого решения предприниматель назвал подорожание обслуживания мессенджера по мере роста числа пользователей. Программа монетизации заработала в 2021 году.
Telegram продемонстрировал «положительный денежный поток» в первом квартале 2024 года, сообщил Дуров в апреле, добавив, что сервис находится на пути к прибыльности.
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