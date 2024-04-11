Дуров допустил скорый выход Telegram на прибыльный уровень

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Мессенджер Telegram в первом квартале 2024 года продемонстрировал «положительный денежный поток» и находится на пути к прибыльности, заявил основатель приложения Павел Дуров.

Он отметил, что это укрепляет позиции мессенджера как независимой компании. Кроме того, Telegram достиг отметки 900 млн пользователей в месяц, половина из них заходят в приложении ежедневно, добавил основатель мессенджера.

В мартовском интервью Financial Times Дуров сообщил, что выручка Telegram, в котором два года назад запустили премиум-аккаунты и рекламу, составляет «сотни миллионов долларов».

Ранее Telegram запустил монетизацию для владельцев телеграм-каналов более чем с 1 тыс. подписчиков — они с 31 марта получают 50% дохода от рекламы, которая отображается в их профиле. Для этого используют Toncoin — криптовалюту на базе блокчейна TON, который недоступен пользователям из ряда стран, в том числе России, Украины, Палестины и Израиля.