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Бизнес ,  
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Дуров допустил скорый выход Telegram на прибыльный уровень

Павел Дуров: Telegram вскоре планирует выйти на прибыльный уровень
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Мессенджер Telegram в первом квартале 2024 года продемонстрировал «положительный денежный поток» и находится на пути к прибыльности, заявил основатель приложения Павел Дуров.

Он отметил, что это укрепляет позиции мессенджера как независимой компании. Кроме того, Telegram достиг отметки 900 млн пользователей в месяц, половина из них заходят в приложении ежедневно, добавил основатель мессенджера.

В мартовском интервью Financial Times Дуров сообщил, что выручка Telegram, в котором два года назад запустили премиум-аккаунты и рекламу, составляет «сотни миллионов долларов».

Telegram запустил монетизацию для авторов каналов
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее Telegram запустил монетизацию для владельцев телеграм-каналов более чем с 1 тыс. подписчиков — они с 31 марта получают 50% дохода от рекламы, которая отображается в их профиле. Для этого используют Toncoin — криптовалюту на базе блокчейна TON, который недоступен пользователям из ряда стран, в том числе России, Украины, Палестины и Израиля.

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Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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