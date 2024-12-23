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Политика ,  
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Трамп процитировал Путина, говоря о завершении конфликта на Украине

Bloomberg: Трамп привел слова Путина, говоря о завершении конфликта на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Rebecca Noble / Getty Images)

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп привел слова российского лидера Владимира Путина в своем выступлении, когда говорил о конфликте на Украине, пишет Bloomberg.

«Трамп процитировал этот комментарий во время своей речи в воскресенье как часть своего предвыборного обещания положить конец боевым действиям на Украине», — говорится в материале.

Речь шла, в частности, о словах Путина в ходе прямой линии, когда российский лидер заявил, что готов к встрече с Трампом, но не знает, когда это произойдет. Сейчас предпосылок для встречи президентов нет, отметил 23 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

До этого Трамп заявил, что российский лидер хочет встретиться с ним как можно скорее. «Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец этой войне», — сказал он.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Трамп назначил спецпосланника по урегулированию конфликта на Украине — им стал генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог. В начале января он планирует посетить Киев, его визит утвердили в украинской столице. Bloomberg уточнял, что спецпосланник после посещения Киева может посетить Москву, если его пригласят.

В июне Путин озвучивал условия России для прекращения огня и начала переговоров: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей; отказ Украины от вступления в НАТО; ее безъядерный статус; снятие с России санкций; международное признание Крыма и новых регионов российскими.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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