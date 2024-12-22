Песков рассказал, когда был запланирован визит Фицо в Россию

Песков: встреча Путина и Фицо была запланирована несколько дней назад

Роберт Фицо и Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Встреча премьер-министра Словакии Роберта Фицо с президентом России Владимиром Путиным в Москве была запланирована несколько дней назад. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Несколько дней тому назад», — ответил Песков на вопрос, когда был запланирован визит Фицо.

Песков также отметил, что не знает, какие темы будут обсуждать лидеры, но допустил среди них проблему транзита газа.

В воскресенье, 22 декабря, Фицо прибыл с визитом в Москву. Президент Сербии Александр Вучич анонсировал эту встречу 20 декабря. Он добавил, что сейчас Словакия находится в сложном положении из-за ожидаемого прекращения транзита газа в страну через Украину, и именно эта тема будет обсуждаться на встрече в Москве.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что поставки российского газа через Украину прекратятся с 07:00 1 января 2025 года. В этот день истекает срок действия договора о транзите газа между Украиной и «Газпромом», заключенный в 2019 году. Фицо отмечал, что решение Украины прекратить транзит приведет к «газовому кризису» в Словакии.

Путин отмечал, что Киев зарабатывал только на транзите около $700–800 млн в год. «Газпром» это переживет», — добавил президент, имея в виду непродление контракта с Украиной. При этом Путин заявлял о готовности России продолжить транзит газа.