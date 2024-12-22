На пенсионера из Ростова завели дело после атаки на филиал «Сбера»
В отношении запустившего фейерверк в отделении Сбербанка в Ростове-на-Дону пенсионера возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщает портал DonDay со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
20 декабря 84-летний мужчина поджег коробку с пиротехникой в филиале банка на улице Михаила Нагибина и скрылся с места ЧП. Сотрудники «Сбера» и клиенты покинули офис, когда внутри началось задымление. В результате никто не пострадал.
Подозреваемого задержала полиция. По его словам, он действовал по инструкции мошенников. Против пенсионера не стали заводить дело о теракте в связи с преклонным возрастом. Дело в отношении мужчины завели по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство. Максимальное наказание по статье — до семи лет лишения свободы.
На этой неделе жители нескольких российских городов совершили поджоги в офисах банков по указаниям телефонных мошенников. Большинство подобных случаев фиксировали в Москве и Подмосковье, там за сутки произошло более десяти взрывов пиротехники в общественных местах.
В Петербурге в отношении нескольких пенсионеров завели уголовные дела после того, как они устроили взрывы в отделениях банков. Поджоги банкоматов также произошли в Анапе и Новосибирске.
В Сбербанке рассказали, что злоумышленники звонят гражданам, у которых уже украли деньги, и обещают вернуть средства в обмен на «определенные противоправные действия». Подобный вид телефонного мошенничества появился в начале 2023 года, отметили в банке.
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