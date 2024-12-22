Пилоты пропавшего на Камчатке Ан-2 рассказали, как им удалось выжить

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У двух членов экипажа и пассажира найденного на Камчатке Ан-2 были небольшие запасы еды, которые помогли им выжить в течение трех суток поисков. Об этом они рассказали «Известиям».

Запас продуктов мужчинам удалось растянуть до того момента, пока их не нашли спасатели. Питались летчики и пассажир один раз в день.

Мужчины старались не покидать воздушное судно из-за снега и ветра. Спать им пришлось в выкопанной под крылом самолета яме, которая пропиталась бензином. Погодные условия на месте аварии были «невозможными», дул сильный ветер, отметили пилоты.

Самолет Ан-2, летевший из села Мильково в поселок Оссора, пропал 19 декабря. Его удалось обнаружить через три дня поисков в районе горы Тундровая. Воздушное судно принадлежит компании «Фаеравиа». По информации МЧС, оно перевозило коммерческий груз.

В день аварии в близлежащем районе шел ливневый снег, также наблюдалась низкая облачность. В качестве вероятной причины аварии местные власти назвали обледенение самолета. После приземления пилоты включили аварийный радиомаяк, привлекая к себе внимание спасателей. После обнаружения Ан-2 следователи возбудили уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.