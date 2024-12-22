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СК возбудил дело после обнаружения пропавшего на Камчатке самолета Ан-2

СК возбудил дело после пропажи и обнаружения самолета Ан-2 на Камчатке

Следователи возбудили уголовное дело после того, как самолет Ан-2 на три дня пропал на Камчатке, сообщила пресс-службу Восточного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета.

Дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 Уголовного кодекса).

Сотрудники СК выясняют детали произошедшего.

На Камчатке нашли пропавший три дня назад Ан-2
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Ан-2 компании «Фаеравиа» подал сигнал об аварийной посадке днем 19 декабря, после чего связь с ним была потеряна. По предварительным данным, самолет перевозил коммерческий груз, сообщало МЧС. На его борту находились два члена экипажа и один пассажир.

Поиски самолета были осложнены погодными условиями, на время их приостанавливали.

Спустя три дня, 22 декабря, самолет был найден в районе горы Тундровая. Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил, что все находившиеся на борту люди живы. В СК отметили, что информация о травмах людей и повреждениях судна уточняется.

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Следственный комитет самолет Ан-2 уголовное дело
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