СК возбудил дело после обнаружения пропавшего на Камчатке самолета Ан-2
Следователи возбудили уголовное дело после того, как самолет Ан-2 на три дня пропал на Камчатке, сообщила пресс-службу Восточного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета.
Дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 Уголовного кодекса).
Сотрудники СК выясняют детали произошедшего.
Ан-2 компании «Фаеравиа» подал сигнал об аварийной посадке днем 19 декабря, после чего связь с ним была потеряна. По предварительным данным, самолет перевозил коммерческий груз, сообщало МЧС. На его борту находились два члена экипажа и один пассажир.
Поиски самолета были осложнены погодными условиями, на время их приостанавливали.
Спустя три дня, 22 декабря, самолет был найден в районе горы Тундровая. Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил, что все находившиеся на борту люди живы. В СК отметили, что информация о травмах людей и повреждениях судна уточняется.
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