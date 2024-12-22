Экипаж найденного на Камчатке самолета Ан-2 госпитализировали
На Камчатке двух пилотов и пассажира самолета Ан-2, найденного ранее после аварийной посадки, доставили в медучреждение. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Поисково-спасательные воздушные суда Росавиации с камчатскими спасателями на борту доставили экипаж самолета Ан-2 в село Мильково около 7:00 мск, уточнил он.
Самолет Ан-2, летевший из села Мильково в поселок Оссора, пропал днем 19 декабря, его удалось обнаружить спустя три дня поисков, около 5:00 мск 22 декабря, в районе горы Тундровая. Воздушное судно принадлежит компании «Фаеравиа». По информации МЧС, оно перевозило коммерческий груз.
В день аварии в близлежащем районе шел ливневый снег, также наблюдалась низкая облачность. В качестве вероятной причины аварии местные власти назвали обледенение самолета.
После приземления пилоты включили аварийный радиомаяк, привлекая к себе внимание спасателей. Для того чтобы согреться и пережить ночь, члены экипажа выкопали яму в снегу.
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