На Камчатке нашли пропавший три дня назад Ан-2

Самолет пропал днем 19 декабря, его удалось обнаружить спустя три дня поисков. На борту было три человека - два пилота и пассажир. Все они живы, ведется эвакуация

Пропавший 19 декабря на Камчатке самолет Ан-2 нашли, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев во «ВКонтакте».

По его словам, все находившиеся на борту люди живы.

Людей посадили на вертолет Ми-8, сейчас он направляется в сторону села Мильково.

Как уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко, самолет нашли около 05:00 мск в районе горы Тундровая. Его обнаружил вертолет Ми-8, отправленный к предполагаемому месту крушения.

Ан-2 подал сигнал об аварийной посадке днем 19 декабря, после чего связь с ним была потеряна. 20 декабря был пойман сигнал маяка, однако найти самолет не удавалось, кроме того, поиск на время приостанавливали.

Самолет принадлежит компании «Фаеравиа». По информации МЧС, он перевозил коммерческий груз. На борту находились три человека - два пилота и пассажир.

В день аварии в близлежащем районе шел ливневый снег, также наблюдалась низкая облачность.