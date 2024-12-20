МИД сообщил о прекращении действия соглашения о генконсульстве Румынии
Действие соглашения о работе генерального консульства Румынии в Ростове-на-Дону прекращено. Соответствующее сообщение МИД России опубликовано на официальном портале правовых актов.
В нем указано, что соглашение прекратило действие 15 декабря 2024 года. Оно было заключено в форме обмена нотами от 29 августа и 22 сентября 2005 года.
В декабре 2023 года правительство России денонсировало соглашение, по которому в Ростове-на-Дону открывалось генконсульство Румынии. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Предложение выдвинул МИД России после решения Румынии сократить персонал российского представительства в Бухаресте. Тогда из страны уехали 11 российских дипломатов и 29 человек технического персонала.
Ранее представитель МИДа Мария Захарова заявила, что генконсульство в Румынии прекратит работу 14 октября. Вместо него консульские услуги будет оказывать посольство Румынии в Москве.
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