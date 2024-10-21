В ЕС заявили о давлении со стороны России на выборы в Молдавии
Референдум о вступлении в Евросоюз в Молдавии прошел на фоне «беспрецедентного вмешательства» России заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. Его слова приводит Reuters.
«Это голосование проходило в условиях беспрецедентного вмешательства и запугивания со стороны России и ее доверенных лиц», — заявил Стано.
По данным агентства, молдавские власти раскрыли в России «программу подготовки молдаван к участию в массовых беспорядках» и заблокировали несколько интернет-ресурсов за размещение дезинформации. Кроме того, в попытках вмешательства в проведение референдума и президентских выборов обвинили осужденного в Молдавии олигарха Илана Шора, который сейчас живет в Москве.
Россия отрицает обвинения во вмешательстве.
Молдавия является кандидатом на вступление в Евросоюз — в связи с этим 20 октября, в один день с президентскими выборами, в стране прошел референдум по евроинтеграции.
После обработки 99,4% протоколов с участков голосования евроинтеграцию поддержали 50,42% избирателей, а 49,58% выступили против.
Молдавские власти также заявили об иностранном вмешательстве в президентские выборы.
По данным молдавского ЦИК, после обработки 98,51% бюллетеней нынешний президент Молдавии Майя Санду заняла первое место с 42,07%, второе — кандидат от пророссийской Партии социалистов Александр Стояногло, у него 26,27%.
Санду после объявления предварительных результатов президентских выборов заявила об атаках «криминальных группировок вместе с иностранными силами» для покупки 300 тыс. голосов.
В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Санду должна предоставить доказательства об иностранном вмешательстве в президентские выборы.
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