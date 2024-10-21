В ЕС заявили, что выборы в Молдавии прошли на фоне беспрецедентного давления

В ЕС заявили о давлении со стороны России на выборы в Молдавии

Фото: Reuters

Референдум о вступлении в Евросоюз в Молдавии прошел на фоне «беспрецедентного вмешательства» России заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. Его слова приводит Reuters.

«Это голосование проходило в условиях беспрецедентного вмешательства и запугивания со стороны России и ее доверенных лиц», — заявил Стано.

По данным агентства, молдавские власти раскрыли в России «программу подготовки молдаван к участию в массовых беспорядках» и заблокировали несколько интернет-ресурсов за размещение дезинформации. Кроме того, в попытках вмешательства в проведение референдума и президентских выборов обвинили осужденного в Молдавии олигарха Илана Шора, который сейчас живет в Москве.

Россия отрицает обвинения во вмешательстве.

Молдавия является кандидатом на вступление в Евросоюз — в связи с этим 20 октября, в один день с президентскими выборами, в стране прошел референдум по евроинтеграции.

После обработки 99,4% протоколов с участков голосования евроинтеграцию поддержали 50,42% избирателей, а 49,58% выступили против.

Молдавские власти также заявили об иностранном вмешательстве в президентские выборы.

По данным молдавского ЦИК, после обработки 98,51% бюллетеней нынешний президент Молдавии Майя Санду заняла первое место с 42,07%, второе — кандидат от пророссийской Партии социалистов Александр Стояногло, у него 26,27%.

Санду после объявления предварительных результатов президентских выборов заявила об атаках «криминальных группировок вместе с иностранными силами» для покупки 300 тыс. голосов.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Санду должна предоставить доказательства об иностранном вмешательстве в президентские выборы.