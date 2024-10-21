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Главный оппонент Санду назвал позором выборы и референдум в Молдавии

По итогам обработки 99% голосов на выборах президента Молдавии Санду набирает 42,4%, а кандидат от социалистов Стояногло — 26%. Они встретятся во втором туре 3 ноября. Стояногло назвал прошедшие выборы и еврореферендум позором
Александр Стояногло
Александр Стояногло (Фото: Vladislav Culiomza / Reuters)

Прошедшие выборы президента и референдум о вступлении в ЕС стали позорным провалом Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности (Partidul Acțiune și Solidaritate — PAS), заявил кандидат в президенты от Партии социалистов Республики Молдова, бывший генпрокурор страны Александр Стояногло.

«Власть заблаговременно готовилась к триумфу. Уничтожала и запрещала оппозиционные медиа, вводила цензуру, однопартийный контроль над ЦИК, вбрасывала фальшивые социологические опросы, ликвидировала институт наблюдателей на выборах, использовала административный ресурс, причем не только нашего государства. И в итоге — позорнейший провал. Уже сегодня ясно, что, если бы выборы были приведены в соответствие с европейскими и демократическими стандартами волеизъявления, власть бы получила еще более позорную оценку», — сказал Стояногло (цитата по ТАСС).

Санду занимает пост президента с 2020 года. Она основательница партии PAS, которая в 2021 году победила на досрочных выборах в парламент и стала правящей (у партии 62 мандата в 101-местном однопалатном парламенте республики). Главным достижением своего президентства считает продвижение Молдавии на пути евроинтеграции — при ней Кишинев подал заявку на членство в ЕС и получил статус кандидата.

Стояногло ранее был генеральным прокурором Молдавии. На этот пост он был назначен предшественником Санду — Игорем Додоном. Действующий президент уволила Стояногло, сочтя его работу неудовлетворительной. Стояногло называет себя сторонником нейтралитета Молдавии и считает Россию «партнером по развитию», с которым «надо дружить».

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Майя Санду

20 октября в Молдавии проходили выборы президента среди 11 кандидатов. Также в республике состоялся референдум по евроинтеграции страны.

По данным ЦИК, явка на выборы составила 51,7%, на участки пришло более 1,5 млн граждан. По итогам обработки 99,77% бюллетеней Санду набирает 42,4%, Стояногло — 26,01%, Ренато Усатый — 13,8%, Ирина Влах — 5,39%, Виктория Шторм — 4,45%. Остальные кандидаты разделили между собой оставшиеся 8%.

Таким образом, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, необходимых для победы в первом туре. Санду и Стояногло встретятся во втором туре выборов, который пройдет 3 ноября.

На референдуме, согласно данным ЦИК после обработки 99,4% протоколов, евроинтеграцию поддержали 50,42% избирателей, против выступили 49,58%

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Майя Санду Молдавия выборы президента Референдум ЕС социалисты
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