«Ребенком» в маске кошки квадробера оказалась 21-летняя девушка
Переодетой в кошачью маску девушка, которая попала на видео в одном из московских заведений, оказалась не подростком, а совершеннолетней, ей 21 год, сообщила в своем телеграм-канале уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославкая.
«Разобралась в ситуации с «кошечкой», которая облетела все паблики.
Выяснилось, что на видео не ребенок, а 21-летняя девушка.
Мама, о которой идет речь, — ее подруга», — написала омбудсмен.
По ее словам, девушки принимали участие в съемках промо-ролика. Ярославская отметила, что опубликованные ранее сообщения о том, что на видео попал ребенок, вызвали «много ненужного шума».
Ранее ряд телеграм-каналов опубликовали видео, на котором видно, как в одном из заведений посетительница в маске кошки ходит на четвереньках и мяукает. Паблики предположили, что в кадр попали мама и ее дочка-квадробер, которую держали на поводке.
Квадробика (от лат. quattuor — «четыре» и англ. aerobics — «аэробика») — это неофициальный вид спорта, в котором люди имитируют поведение и движения животных. Часто во время квадробинга люди надевают маски и хвосты, чтобы еще больше вжиться в роль животного.
Квадробика зародилась в Японии, однако как субкультура она стала популярной в США во многом благодаря социальным сетям и платформе TikTok. Квадроберами чаще всего являются дети и подростки от 7 до 14 лет, которые воспринимают происходящее как игру.
Квадробика становится популярной среди детей и в России. В Госдуме это движение считают «деструктивной идеологией», поэтому начали разрабатывать законопроект о запрете его пропаганды.
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