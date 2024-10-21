«Ребенком» в маске кошки квадробера оказалась 21-летняя девушка

Фото: Дмитрий Мельников / Fotodom / Shutterstock

Переодетой в кошачью маску девушка, которая попала на видео в одном из московских заведений, оказалась не подростком, а совершеннолетней, ей 21 год, сообщила в своем телеграм-канале уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославкая.

«Разобралась в ситуации с «кошечкой», которая облетела все паблики.

Выяснилось, что на видео не ребенок, а 21-летняя девушка.

Мама, о которой идет речь, — ее подруга», — написала омбудсмен.

По ее словам, девушки принимали участие в съемках промо-ролика. Ярославская отметила, что опубликованные ранее сообщения о том, что на видео попал ребенок, вызвали «много ненужного шума».

Ранее ряд телеграм-каналов опубликовали видео, на котором видно, как в одном из заведений посетительница в маске кошки ходит на четвереньках и мяукает. Паблики предположили, что в кадр попали мама и ее дочка-квадробер, которую держали на поводке.

Квадробика (от лат. quattuor — «четыре» и англ. aerobics — «аэробика») — это неофициальный вид спорта, в котором люди имитируют поведение и движения животных. Часто во время квадробинга люди надевают маски и хвосты, чтобы еще больше вжиться в роль животного. Квадробика зародилась в Японии, однако как субкультура она стала популярной в США во многом благодаря социальным сетям и платформе TikTok. Квадроберами чаще всего являются дети и подростки от 7 до 14 лет, которые воспринимают происходящее как игру.

Квадробика становится популярной среди детей и в России. В Госдуме это движение считают «деструктивной идеологией», поэтому начали разрабатывать законопроект о запрете его пропаганды.